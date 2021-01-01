

بداية من يناير.. عودة رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي بداية من يناير.. عودة رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي

تنتهى أول يناير 2021، مبادرة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصرف الآلى، والتي اتخذها البنك المركزي المصري في منتصف مارس الماضي، وتم تمديدها في سبتمبر، ضمن عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة، لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، ما لم يلجأ «المركزي» إلى تمديد المبادرة مرة أخرى.







البنك الأهلي المصري:

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رسوم الاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه، ورسوم على حركة السحب الواحدة: 5 جنيهات.بنك القاهرة :الرسوم على حركة السحب الواحدة: 7 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد: 5 جنيهاتبنك مصر:رسوم الاستعلام عن الرصيد: جنيه واحد، والرسوم على حركة السحب الواحدة: 6 جنيهات.بنك HSBC:عمولة السحب: 10 جنيهات وبدون رسوم للاستعلام عن الرصيدبنك فيصل الإسلاميالاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات، عمولة السحب: 5 جنيهات.بنك الإسكندرية:رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات، والرسوم على حركة السحب الواحدة: 10 جنيهات.العربي الأفريقي الدولي :رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات، والرسوم على حركة السحب الواحدة: 8 جنيهات.بنك الإمارات دبي وطني :الرسوم على حركة السحب الواحدة: 6 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيهابنك SAIB :رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات، والرسوم على حركة السحب الواحدة: 7 جنيهات.بنك كريدى أجريكول-مصر:رسوم الاستعلام عن الرصيد: جنيهان، والرسوم على حركة السحب الواحدة: 6 جنيهات. الرسوم على حركة السحب الواحدة: 5 جنيهاتالبنك المصري الخليجي :الرسوم على حركة السحب الواحدة: 5 جنيهات، رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات.بنك QNB :الرسوم على حركة السحب الواحدة: 5 جنيهات، رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيهابنك التعمير والإسكان :الرسوم على حركة السحب الواحدة: 5 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد: مجاناًبنك الاستثمار العربي :الرسوم على حركة السحب الواحدة: 3 جنيه، ورسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيهابنك الكويت الوطني :الرسوم على حركة السحب الواحدة: 7 جنيه، ورسوم الاستعلام عن الرصيد: 4 جنيهاتبنك ABC :الرسوم على حركة السحب الواحدة: 7 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهاتالبنك العقاري المصري :الرسوم على حركة السحب الواحدة: 4 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد: 4 جنيهاتبنك أبوظبي التجاري :الرسوم على حركة السحب الواحدة: 6 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهاتالبنك الأهلي الكويتي :الرسوم على حركة السحب الواحدة: 6 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد: 5 جنيهاتبنك عودة :الرسوم على حركة السحب الواحدة: 8 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد: 5 جالكلمات الدليليةماكينات الصراف الالىرسوم السحب والاستعلامالبنك المركزي