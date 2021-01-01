

أضرار البلاستيك لا تنتهي.. تعرف على خطورة إعادة استخدام زجاجات المياه أضرار البلاستيك لا تنتهي.. تعرف على خطورة إعادة استخدام زجاجات المياه

التحذيرات من البلاستيك لا تنتهي حول العالم، وبدأت عدد كبير من الدول باستبدالها والاستغناء عنها ونشر مبادرات لحماية البيئة منها، آخرها قرار شركة «أمازون» الأمريكية عدم استخدام البلاستيك المعد مرة واحدة واللجوء للبلاستيك القابل للتحلل.



وهذا القرار لشركة «أمازون» الأمريكية لمؤسسها جيف بيزوس، جاء في إطار توصية الاتحاد الأوروبي بحظر المنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، من علب طعام وأطعام والشفاطات وغيرهم.



ومن أكثر الاستخدامات الخاطئة للبلاستيك التي يقع فيها العديد من الناس والخطيرة على الصحة، هو إعادة استخدام زجاجات المياه المعدنية أكثر من مرة بعد شرائها.

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أضرار إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكيةالدكتورة عاليا صلاح أخصائية التغذية الإكلينيكية والسمنة، وعضو الجمعية المصرية والعربية لعلاج السمنة والنحافة كلية الطب القصر العيني، حذرت من خطورة إعادة استخدام الزجاجات المعدنية وهي عادة يلجأ إليها عدد كبير من الناس.وأوضحت عاليا لـ«الوطن»، أن أضرار البلاستيك تم التأكيد عليه عالميا، وهو أمر متفق عليه، حيث إنه يحتوي على مواد مسرطنة تتفاعل مع المياه وخاصة إذا تعرض لأشعة الشمس.وتابعت: «العبوات بتزيد أضرارها عشان المواد اللي بتكون داخل البلاستيك نفسها بتتفاعل مع المية وتسبب مواد مسرطنة، اللي على المدى البعيد قد يحدث عنها مرض السرطان».وحذرت أخصائية التغذية أيضا من الزجاجات البلاستيكية التي تباع فراغة ويستخدمها الشخص في المياه والعصائر، كما يجلبها الطفل معه في المدرسة، ويجب عدم استخدامها فترة طويلة، قائلة: «متستعملش أكتر من 3 مرات، وبيبقى ليها أرقام تحت مثلا رقم 1 تستخدم مرة واحدة و3 و5 أكثر من مرة، و6 و7 و8 محظورة وغير صالحة في الشرب أو الحفظ».تحذيرات من شرب المياه بعد تعرضها للشمسفيما شرح الدكتور محمد شحاتة، أخصائي التغذية العلاجية لـ«الوطن»، أن عادة استخدام الزجاجات البلاستيكية أكثر من مرة غير صحية، وحذر منها وخاصة الأشخاص الذين يضعون بها العصائر ويقومون بتخزينها حيث يعتبر ذلك غير صحي للمناعة وخطأ كبير.وأشار شحاتة إلى أنه يجب تجنب شرب المياه مع الزجاجة بعد تعرصها لأشعة الشمس لأن البلاستيك يتفاعل مع المياه أو العصير حتى أن في حال تجربتها سيجد الشخص أن مذاقها غير الطبيعي.وأكد أخصائي التغذية العلاجية أنه «إذا كان الشخص يريد شرب مياه معدنية فيجب استخدام الزجاجة لمرة واحدة فقط، إعادة استخدامها هتأثر على المناعة اللي هتقل فيجي أمراض ولأن البلاستيك مش هنعرف نعقمه فمعرضين للفيروسات».