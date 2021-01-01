

اختلاف قياس ضغط الدم بين الذراعين علامة تحذر من نوبة قلبية اختلاف قياس ضغط الدم بين الذراعين علامة تحذر من نوبة قلبية

كشفت دراسة جديدة أن الاختلافات في ضغط الدم بين ذراعيك قد تكون علامة على وجود مشاكل في القلب، حيث قال الباحثون إن الاختلاف الكبير في قراءة ضغط الدم بين الذراعين علامة تحذيرية لنوبة قلبية أو سكتة دماغية في المستقبل، وفقًا لتحليل جديد لـ 24 دراسة عالمية نُشر يوم الاثنين في مجلة ارتفاع ضغط الدم، وفقا لشبكة CNN.



1

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور كريس كلارك، كبير المحاضرين الإكلينيكيين في كلية الطب بجامعة إكستر في بريطانيا ، في بيان إن المرضى الذين يحتاجون إلى فحص ضغط الدم يجب أن يتوقعوا الآن أن يتم فحصه في كلا الذراعين، مرة واحدة على الأقل.



يُقاس ضغط الدم بوحدات ملليمترات من الزئبق (يُختصر بـ mmHg)، والذي يتكون من رقمين - القراءة العلوية أو الانقباضية التي تمثل أقصى قدر من الضغط في الشرايين ، والقراءة السفلية أو الانبساطية التي تُظهر الضغط في الشرايين عندما تكون عضلة القلب في حالة راحة بين النبضات.

قد يعجبك أيضا...

وجدت الدراسة الجديدة أنه مع كل درجة اختلاف بين الذراعين أكثر من 10 ملليمترات من الزئبق، فإن خطر الإصابة بذبحة جديدة (ألم في الصدر) أو نوبة قلبية أو سكتة دماغية زاد بنسبة 1٪ خلال العقد التالي.تشير نتائج الدراسة إلى أن الاختلافات التي تزيد عن 5 ملليمترات من الزئبق بين ذراعين "تتنبأ بجميع أسباب الوفيات والوفيات القلبية الوعائية وأحداث القلب والأوعية الدموية".وقال كلارك: "لقد عرفنا منذ فترة طويلة أن الاختلاف في ضغط الدم بين الذراعين مرتبط بنتائج صحية سيئة".وأضاف كلارك إن هذه الدراسة "تخبرنا أنه كلما زاد الاختلاف في ضغط الدم بين الذراعين ، زادت مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، لذلك من الأهمية بمكان قياس كلا الذراعين لتحديد أي المرضى قد يكونون في خطر متزايد بشكل كبير".وتعتبر جمعية القلب الأمريكية ضغط الدم طبيعيًا عندما يكون الرقم العلوي أقل من 120 والعدد السفلي أقل من 80.يعتبر الاختلاف بمقدار 10 ملليمترات من الزئبق أو أقل بين الذراعين أمرًا طبيعيًا ولا يدعو للقلق ومع ذلك ، قد تكون القراءات الأعلى بين الذراعين علامة على ضيق أو تصلب الشرايين، مما قد يؤثر على تدفق الدم.وقالت الدراسة على عكس المبادئ التوجيهية في الولايات المتحدة، فإن تلك الموجودة في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تعترف "بفرق انقباضي قدره 15 ملم زئبقي أو أكثر بين الذراعين كحد أدنى يشير إلى مخاطر القلب والأوعية الدموية الإضافية".قال المؤلف المشارك في البحث فيكتور أبويانز، الأستاذ ورئيس قسم أمراض القلب في مستشفى جامعة دوبويترين في ليموج بفرنسا، إن الدراسة تظهر أنه يجب إعادة تقييم الإرشادات الدولية.وأوضح أبويانز في بيان: "نعتقد أن فرقًا بمقدار 10 ملم زئبقي يمكن اعتباره الآن حدًا أعلى من الطبيعي لضغط الدم الانقباضي بين الذراعين، عندما يتم قياس كلا الذراعين بالتتابع خلال المواعيد السريرية الروتينية".بالإضافة إلى ذلك ، يجب على الممارسين الصحيين قياس ضغط الدم في كلا الذراعين عند إجراء الفحوصات ، بحسب التقرير.تقترح جمعية القلب الأمريكية أن أي شخص لديه مخاوف بشأن ضغط دمه يجب أن يراقبه في المنزل وأن يحتفظ بمذكرة للقراءات.ويجب أن تأخذ قراءات ضغط الدم في نفس الوقت كل يوم ، مثل الصباح أو المساء.