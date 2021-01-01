

ابتكار جهاز يساعد في الوقاية من مرض الزهايمر| صور ابتكار جهاز يساعد في الوقاية من مرض الزهايمر| صور

كشف فريق من جامعة أوتاجو، عن جهاز جديد قابل للارتداء يربط حول الرأس وينتج نبضات إلكترونية صغيرة على الجلد لإثارة الجهاز العصبي الشمي.



ومن المعروف أن هذه المنطقة من الدماغ تعاني من خلل وظيفي في المراحل المبكرة من مرض الزهايمر ومرض باركنسون.





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الجهاز مزود بستة أقطاب كهربائية موضوعة بشكل استراتيجي حول النطاق حيث تتمتع النبضات بوصول مباشر إلى الفص الصدغي للدماغ ، والذي يشارك في تنظيم المدخلات الحسية.تشير الإحصائيات إلى أن 10 أشخاص في سن 65 وما فوق يعانون من الزهايمر ، ومن المتوقع أن يصاب 13.8 مليون شخص في الولايات المتحدة بعمر 65 وما فوق بالزهايمر بحلول عام 2050 ، وفقًا لجمعية الزهايمر.وقال الأستاذ المساعد يوسف أوزغور كاكماك من قسم التشريح في أوتاجو ، إن النتائج المبكرة الواعدة تمهد الطريق لتطوير أول نظام تحفيز كهربائي غير جراحي يمكن ارتداؤه في العالم لاستهداف مناطق حاسة الشم.أضاف كاكماك: "للأعصاب الشمية أطراف عميقة في مناطق الدماغ تؤثر على الذاكرة والتنقل، ونأمل أن تساعد هذه الطريقة في تحفيز هذه الشبكات للتخفيف من الأعراض أو قمع تطور مرض الزهايمر إلى الخرف، كما أن لديها القدرة على المساعدة في التعافي من الغيبوبة ومرض باركنسون.وتابع: "الجهاز عبارة عن شريط رفيع يوضع فوق الأذنين وحول الوجه، مضمنة في الحزام الجهاز أقطاب كهربائية موضوعة على جسر الأنف والجبهة العلوية والسفلية وخلف الأذنين.يعتقد كاكماك وفريقه أن النبضات الكهربائية يمكن أن تحفز نظام حاسة الشم لتقليل أو عكس بداية مرض الزهايمر ومرض باركنسون ، إلى جانب إيقاظ المريض في غيبوبة.وتابع: "تمهد نتائجنا الطريق لتطوير أول نظام تحفيز كهربائي غير جراحي يمكن ارتداؤه لاستهداف مناطق حاسة الشم والذي يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض أو قمع تطور هذه الاضطرابات العصبية".وأشار إلى أن تطبيق هذا العلاج عبر سماعة رأس في منطقة خالية من الشعر يمكن ارتداؤها في الروتين اليومي بدلاً من العلاجات يجعل هذه الطريقة فريدة من نوعها.جاء في الدراسة المنشورة في مجلة فرونتيرز "تم اقتراح مفهوم عملي لغطاء الرأس لتحقيق التكوين الأكثر مثالية" .ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تمت محاولة تعديل مناطق حاسة الشم بنجاح مع التحفيز الكهربائي سابقًا ، إما بشكل مباشر (أثناء الجراحة من خلال عظام الأنف) أو بشكل غير مباشر من خلال العصب المبهم.سعى هذا البحث إلى تطوير وسيلة لتوصيل التحفيز الكهربائي إلى منطقة الشم بطريقة غير جراحية وبطريقة أبسط وأسهل وأقل تعقيدًا.تمت محاولة تعديل مناطق حاسة الشم بنجاح مع التحفيز الكهربائي سابقًا ، إما بشكل مباشر (أثناء الجراحة من خلال عظام الأنف) أو بشكل غير مباشر من خلال العصب المبهم.تم اختبار تكوينات الأقطاب الكهربائية المتعددة بمساعدة نمذجة المجال الكهربائي التي يتم التحقق من صحتها من خلال تسجيلات الدماغ البشري المباشرة أثناء جراحة الدماغ.