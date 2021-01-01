يد إلكترونية تعمل بالذكاء الاصطناعي بقيمة 700 دولار.. فيديو

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يد إلكترونية تعمل بالذكاء الاصطناعي بقيمة 700 دولار.. فيديو

نجح رجل من تكساس الأمريكية، من صنع يده الإلكترونية، باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI)، وذلك بعد ثلاث سنوات من البحث.

وقد شرع رايان سافيدرا، 27 عامًا، في إنشاء واحدة بجزء بسيط من التكلفة، وقد أطلق عليه اسم الذراع الروبوتية المتوفرة عالميًا (GARA) ، وتعمل على النشاط الكهربائي للأنسجة العضلية، وهي طريقة تسمى تخطيط العضل الكهربائي (EMG) ، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بحركات اليد.

وعند توصيل الجهاز بطرف مريض البتر، يكون قادرًا على حركات الأصابع بطريقة بديهية، والإمساك بالأشياء مثل الأكواب.

و لقد صنعت شركة Alt-Bionics التابعة لشركة Saavedra بالفعل نموذجًا أوليًا يكلف أقل من 700 دولار (520 جنيهًا إسترلينيًا) لإنتاجه، وتعمل الآن على تسويق الجهاز.

المصدر: اخبار اليوم

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