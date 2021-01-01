

مهندس سابق بناسا يبتكر مصيدة تكنولوجية للقبض على لصوص الطرود مهندس سابق بناسا يبتكر مصيدة تكنولوجية للقبض على لصوص الطرود

ابتكر مهندس سابق في وكالة ناسا مصيدة للقبض على اللصوص بقنبلة جليتر لامعة متنكرة في شكل زوج من سماعات الأذن باهظة الثمن وسماعات إلغاء الضوضاء، والتي تطلق جليتر بألوان قوس قزح عند رفع الغطاء، ثم تنبعث منها غازات كريهة الرائحة، وتومض أضواء LED باللونين الأحمر والأزرق وتشغل مقاطع من فيلم Home Alone الذى كان يدور حول الإيقاع باللصوص من خلال مصائد لهم.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الأمر لا يقتصر على ذلك، بل إن المهندس مارك روبر، زود الطرد بكاميرات وشريحة تتبع، وذلك بعد أن تعرض لسرقة طرد من أمام منزله.





ووفقًا للباحثين في معهد Rensselaer Polytechnic، تُسرق أو تُفقد 1.7 ملايين من الطرود يوميًا، وقد ازدادت الأرقام سوءًا أثناء الوباء.



ويتضمن الابتكار قنبلة الجليتر القابلة للتحلل الحيوي بنسبة 15%، والتى يتم رشها بمجرد فتح الصندوق، ثم يضخ المحرك "رذاذ" كل 30 ثانية يكون كريه الرائحة، ووضع روبرت أيضًا صمغًا شديد اللصق من النوع المستخدم في مصائد الصراصير على مقبض الجهاز.



وتسمح بطاقة SIM الموجودة داخل الجهاز لروبر بتحديد المؤثرات الصوتية والمرئية لتشغيلها، مثل أصوات الماسح الضوئي للشرطة وأضواء صفارات الإنذار التي ستصدر بعد ذلك، وتوفر البطاقة أيضًا موقع GPS الدقيق للمحتالين.



وتسجل أربعة هواتف ذكية داخل الصندوق رد فعل اللصوص، بغض النظر عن الجانب الذي يفتحون منه الطرد، ويتم إرسال اللقطات مباشرة إلى السحابة حتى لا يضطر روبر إلى جمع الجهاز لاستعادته.





كما أضاف روبر أيضا شاحن استقرائي أسفل الطرد حتى لا تفقد الكاميرات المخبأة في الجهاز شحنها قبل سرقة العبوة والوصول لسارقها.



وتسمح بطاقة SIM الموجودة داخل الجهاز لروبر بتحديد المؤثرات الصوتية والمرئية لتشغيلها، مثل أصوات الماسح الضوئي للشرطة وأضواء صفارات الإنذار التي ستصدر بعد ذلك، وتوفر البطاقة أيضًا موقع GPS الدقيق للمحتالين.