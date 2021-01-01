

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم ٢٣ديسمبر أسعار اللحوم في الأسواق اليوم ٢٣ديسمبر

شهدت أسعار اللحوم، حالة من الاستقرار داخل الأسواق المحلية، اليوم الأربعاء ٢٣ديسمبر ٢٠٢٠ .







وتراوح سعر الكيلو البتلو ما بين ١٠٠ إلى ١٧٥ جنيهًا و محافظة السويس سجل الأعلى سعرًا، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن، ما بين ١٠٥إلى ١٨٠جنيهًا لتصبح محافظة قنا الأعلى سعرًا وتراوح سعر كيلو الكندوز، ما بين ٨٥إلى ١٧٠ جنيها، لتسجل محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا.

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وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين ٨٠ إلى ١٧٠ جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين٩٠ إلى ١٨٥ جنيهًا، لتكون محافظة الإسكندرية هي الأعلى سعرًا .يذكر أن اللحوم الحمراء هي مصدر قوي للحديد وتحتوي على بروتينات و كميات من الكرياتين وتحتوي أيضا على معادن مثل الزنك والفوسفور وتحتوي على فيتامينات منها فيتامين ب1 وفيتامين ب2، واللحوم الحمراء هي أغنى مصدر لحامض الألفا ليبويك وهو عبارة عن مضاد قوي للأكسدة.ويساعد البروتين الموجود في اللحوم في بناء وإصلاح أنسجة الجسم وتحسين نشاط العضلات، فالأنسجة والعضلات مصنوعة من البروتين وهذا هو السبب في أن الأفراد الذين يبنون قوة العضلات يتناولون البروتين بشكل كبير.وتحتوي أشكال اللحوم المختلفة على نسبة عالية من محتوى الزنك، ما يساعد على تعزيز المناعة، ونظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة، فإن الزنك مسئول عن إنشاء أجسام مضادة لمحاربة الجذور الحرة التي تعرضنا لخطر الأمراض المزمنة.