ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار، واستمرار تفاؤل المستثمرين حيال حزمة التحفيز بالولايات المتحدة حتى بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بعدم توقيع حزمة المساعدات المرتبطة بالجائحة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1864.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، في حين استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1869.5 دولار.
انخفض الدولار الأمريكي 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات، مما زاد جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وجاءت زيادة الذهب بالرغم من تهديد ترامب أمس الثلاثاء بعدم توقيع حزمة الإنقاذ المرتبطة بفيروس كورونا، قائلا إنه يجب تعديلها لزيادة مبلغ التحفيز.
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التعليقات على رويترز تكشف عن ارتفاع الذهب رغم تهديد ترامب بشأن التحفيز وتراجع الدولار
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