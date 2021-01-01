أظهر مسئولو نادي ليفربول الإنجليزي العين الحمراء للنجم المصري محمد صلاح، بعد تصريحات الأخير بدون إذن في إحدى الصحف الإسبانية بعقوبات قاسية في الطريق حال تكرارها.
وقال جاريث بيكنيل الصحفي الإنجليزي بصحيفة ميرور البريطانية في تصريحات خاصة لصدى البلد: " مسئولو ليفربول لم يغضبوا من حديث محمد صلاح مع احدى الصحف الإسبانية على الإطلاق ".
وتابع : " لكن تحدثوا معه عقب مباراة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي وطالبوا اللاعب بالتركيز مع زملائه في الفريق وأن يلتزم الصمت وهددوا اللاعب المصري بعقوبات قاسية حال تكرارها قد تصل إلى خصم راتبه لمدة أسبوع بالكامل".
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التعليقات على تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص
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