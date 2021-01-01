خلال يوم واحد.. محافظة مصرية تسجل ثلث وفيات كورونا



محافظة مصرية تسجل ثلث وفيات كورونا محافظة مصرية تسجل ثلث وفيات كورونا

سجلت محافظة كفر الشيخ في مصر، الثلاثاء، 11 وفاة لمصابين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في نسبة مرتفعة جدا مقارنة بمناطق مصر الأخرى.



ووفقا لمصادر مصرية، توزعت حالات الوفاة في كفر الشيخ على 5 مستشفيات، بواقع 5 حالات وفاة بمستشفى سيدي غازي المركزي، و3 حالات بمستشفى عزل بلطيم، وحالة بمستشفى صدر كفر الشيخ، وأخرى بمستشفى الحامول المركزي، وحالة بمستشفى فوه المركزي.



وأعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 37 حالة وفاة بسبب كورونا، الثلاثاء، مما يعني أن كفر الشيخ سجلت ثلث الوفيات في مصر بأكملها، خلال 24 ساعة.

كما سجلت المستشفيات في كفر الشيخ 8 حالات إصابة جديدة ممن أجروا الفحوصات، بمعمل الزعفران المركزي المخصص لتحليل فيروس كورونا، بينهم حالة من بين المسافرين للخارج، وفقا لمصادر محلية.

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وكان مستشفى عزل بلطيم التابع لمحافظة كفر الشيخ، سجل 3 حالات وفاة متأثرين بفيروس كورونا، أمس عقب تدهور حالتهم الصحية ووضعهم في الرعاية المركزة.وتقع محافظة كفر الشيخ أقصى شمال مصر في دلتا النيل، وعاصمتها هي مدينة كفر الشيخ ويبلغ عدد سكانها 3.1 مليون نسمة، ومساحتها 3,748 كم مربع، وتطل على البحر الأبيض المتوسط.يذكر أن مصر سجلت 788 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، الثلاثاء.