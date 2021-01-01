فاز نادي نابولي الإيطالي بالاستئناف الذي قدمه إلى اللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية، بشأن مباراة يوفنتوس في الدوري الإيطالي.
وكانت رابطة الدوري الإيطالي، قررت اعتبار فريق نابولي خاسراً في مباراة يوفنتوس بنتيجة 3-0، لعدم حضوره للمباراة، وخصم نقطة من رصيده.
وكان من المقرر أن يلتقي نابولي مع يوفنتوس على ملعب تورينو في الرابع من شهر أكتوبر.
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التعليقات على بعد قبول الاستئناف.. إعادة مباراة نابولي ويوفنتوس بالدوري الإيطالي رسمياً
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