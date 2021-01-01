

بعد قبول الاستئناف.. إعادة مباراة نابولي ويوفنتوس بالدوري الإيطالي رسمياً بعد قبول الاستئناف.. إعادة مباراة نابولي ويوفنتوس بالدوري الإيطالي رسمياً

فاز نادي نابولي الإيطالي بالاستئناف الذي قدمه إلى اللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية، بشأن مباراة يوفنتوس في الدوري الإيطالي.



وكانت رابطة الدوري الإيطالي، قررت اعتبار فريق نابولي خاسراً في مباراة يوفنتوس بنتيجة 3-0، لعدم حضوره للمباراة، وخصم نقطة من رصيده.



وكان من المقرر أن يلتقي نابولي مع يوفنتوس على ملعب تورينو في الرابع من شهر أكتوبر.

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وأثيرت حالة من الجدل حول توجه نابولي إلى تورينو من أجل مواجهة يوفنتوس، بعدما ظهرت حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق الجنوبي.وقدم نابولي استئناف لدى اللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية بشأن اعتباره خاسراً في المباراة، وصدر القرار بإلغاء قرار اعتباره خاسراً في المباراة وخصم نقطة من رصيده.وبذلك سيتم إعادة مباراة نابولي ويوفنتوس في وقت لاحق تحدده رابطة الدوري الإيطالي، وإعادة النقطة التي تم خصمها من رصيده.