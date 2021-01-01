

إصابة طارق حامد ومحمود علاء بفيروس كورونا إصابة طارق حامد ومحمود علاء بفيروس كورونا

تعرض طارق حامد ومحمود علاء لاعبا الزمالك للإصابة بفيروس كورونا، وفقا لما كشفه مصدر مسؤول بالنادي الأبيض.



وقال المصدر، في تصريحات ليلا كورة: "المسحة الطبية كشفت عن إيجابية عينة كل من طارق حامد ومحمود علاء".



وأضاف: "ثبت أيضا إصابة إداري وعضو بالجهاز الطبي بفيروس كورونا".

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وكان من المقرر أن يواجه الزمالك فريق جازيل التشادي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا غدا الأربعاء، لكن تعذر وصول الفريق إلى مصر منح الفريق الأبيض بطاقة التأهل رسميا إلى دور المجموعات.وسيلعب الزمالك أمام الأهلي يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز في مباراة القمة التي يحتضنها ملعب برج العرب بالإسكندرية.يُذكر أن محمد عبدالسلام مدافع الزمالك كان تعرض للإصابة بفيروس كورونا هو الآخر في وقت سابق، مما استدعى استبعاده من المباراة الأخيرة أمام بيراميدز.