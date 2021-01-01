البرلمان العربي يشن هجوما حادا على البرلمان الأوروبي من أجل مصر

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هاجم رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس البرلمان العربي علاء عابد، بيان البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر، معربا عن دهشته لما جاء فيه.



وقال عابد في حديث متلفز: "مش عارف البرلمان الأوروبي هدفه إيه أو بيسعى لإيه".



وأضاف أن البرلمان الأوروبي يحاول تزييف الحقائق لتشويه سمعة مصر، من خلال إيهام الناس بحقائق غير موجودة: "هل البرلمان الأوروبي أدى دوره من ناحية المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والإرهاب؟ هل مش شايف التطور اللي حدث في مصر بعد ثورة 30 يونيو؟".

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من جانبه، طالب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب البرلمان الأوروبي أن يتقدم باعتذار رسمي بعد هذا الرفض المصري والعربي لقراره، ويعلن احترامه لمصر، وأنها دولة كبيرة ولا تقبل التدخل في شأنها الداخلي، وأن يبتعد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان، وعدم استخدامها ذريعة للتدخل في الشؤون المصرية، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية هي الأقدم والأعرق في المنطقة، وكفيلة بتوفير وتطبيق كل الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان في المجتمع المصري.وكان البرلمان الأوروبي قد صوت الجمعة على مشروع قرار ينتقد فيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر، فيما استنكر مجلس النواب المصري القرار واعتبر أنه "يتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع".