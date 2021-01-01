بريطانيا.. حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا

سجلت بريطانيا حصيلة قياسية جديدة لإصابات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء بواقع 36804 حالة، و691 وفاة جديدة.
وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا بلغ 2110314، وإجمالي حالات الوفاة 68307.
وفي 14 ديسمبر أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن العلماء البريطانيين اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون سبب انتشار المرض بسرعة كبيرة في جنوب شرق إنجلترا.
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