بدء امتحانات التخلفات في آداب حلوان 30 ديسمبر

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يؤدي طلاب جامعة حلوان امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الأول بالعام الدراسى ٢٠٢٠-٢٠٢١ منذ بداية الشهر الجاري وسط إجراءات احترازية.



وأكدت كليات الجامعة استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول.

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أعلن مسئولو شئون الطلاب بكلية الآداب بجامعة حلوان بأنه من المقرر أن تبدأ امتحانات التخلفات للفصل الدراسى الأول لطلاب الكلية ابتداء من يوم 30 ديسمبر 2020 وتستمر حتى يوم 3 فبراير 2021.وأوضح مسئولو شئون الطلاب أن امتحانات التخلفات تخص طلاب الفرق الثانية والثالثة والرابعة المحملين بمادة أو اثنين من سنة سابقة ويشترط اجتياز هذه المواد ليحصل الطالب على التقدير الخاص به.وأضاف مسئولو شئون الطلاب انه يجرى اعداد جداول امتحانات الفصل الدراسى الاول وإعلانها خلال الأيام المقبلة.فيما شددت إدارة جامعة حلوان على الطلاب بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا ، والحرص على ارتداء الكمامات و حمل المطهرات للوقاية من خطر الموجة الثانية .تنظم وحدة التخطيط الاستراتيجي حفلا لتوقيع وتسليم عقود مشروعات الدورة الرابعة من الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان، والمعتمدة بمجلس الجامعة الموقر بجلسته رقم (494)، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.وتعقد فعاليات الحفل غدا الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهراٌ بقاعة حسن حسني بمقر الحرم الجامعى، حيث يتم توقيع نسخ عقود المشروعات المعتمدة من قبل الدكتور رئيس الجامعة وتسليمها للسادة عمداء الكليات ومديرى المشروعات، في ظل اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامة اثناء حضور مراسم حفل التوقيع.