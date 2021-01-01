هندسة عين شمس: بدء الامتحانات العملية ..12 يناير



هندسة عين شمس هندسة عين شمس



أكد الدكتور "ضياء خليل " وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية الهندسة بجامعة عين شمس أن العملية التعليمة مازالت تسير بشكل إيجابي دون أى معوقات سواء داخل الحرم الجامعي أو عبر المنصات الإلكترونية التي يدخلها الطلاب من داخل المنازل.



وشدد خليل على الالتزام بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا ، للحد من إنتشار العدوى بين الطلاب والحفاظ علي صحتهم



أوضح " خليل " في تصريحاته خاصة لموقع صدى البلد أن الكلية تستعد حاليا لبدء الإمتحانات العملية يوم 12 يناير 2021 وذلك بعد أن أنتهت الكلية من أداء إمتحانات الميدتيرم وتقديم الطلاب كافة التكاليف العملية المطلوبة منهم وفقًا للخطة الموضوعة من قبل المجلي الأعلي للجامعات ، مؤكدًا على أن الكلية تستقبل كافة الأعذار الطبية الموجه إليها من قبل الطلاب الذين تعرضوا لإشتباه عدوي كورونا او التعامل مع أحد المخالطين

قد يعجبك أيضا...

وأشار الى أن الأعذار الطبية يمكن أن يستخرجها الطلاب من المستشفي المتخصصة لهم والمعلنة من قبل وزراة التعليم العالي ويتم تقديمها الى اللجنة المتخصصة للشئون الطبية بالكلية ، ويؤجل الإختبار للطالب ويحدد معاد أخر بعد ثبوت إيجابية مرضية بالأوراق المطلوبة والفحص الطبي ، لافتًا الى أن الأعذار الطبية ليست فقط في حالة عدوي كورونا ولكنها أيضًا للأمراض العضويةوكان قد قال الدكتور "خليل ضياء " وكيل شئون كلية الهندسة بجامعة عين شمس ، في تصريحات سابقة لة إن كلية الهندسة لا تعتمد علي الكتب المطبوعة وذلك لطبيعة الكلية العملية حيث تعمل الكلية عبر المنصات الإلكترونية من خلال الإنترنت والمراجع الإلكترونية ، مؤكدًا علي إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من إنتشار العدوي بين الطلاب واعضاء هئية التدريسوأوضح " ضياء " في تصريحات خاصة لـ موقع " صدى البلد " أن الإمتحانات العملية بالكلية ستبدا قبل أسبوع من بداية إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ، وذلك بعد تجهيز قاعات التدريس لأداء الإمتحانات بالتعقيم المستمر وإلزام الطلاب بإرتداء الكمامات طوال مدة الإختبار.واكد وكيل شئؤن هندسة عين شمس علي إمكانية اعطاء فرصة ثانية للطلاب المرضي أو المخالطين لمريض كورونا بمسحة إيجابية، من المقيمين معه، فيسمح لهم بعدم الحضور مع تقديم ما يفيد هذا المرض وسوف يتم تنظيم امتحان آخر بالتنسيق مع أساتذة المقررات .