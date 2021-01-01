قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة أنه سيتم إجراء باقي المقررات الدراسية للفصل الدراسي الاول (أونلاين) من خلال منصة التعليم الالكتروني الخاصة بالكلية (بلاك بورد) حتى آخر الشهر الجاري .
وأوضح "رجب" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الكلية انتهت من الجزء الحضوري من المقررات الدراسية، والتي تحتاج لحضور الطالب داخل مقر الكلية والمعامل الخاصة بها .
أشار عميد كلية الآثار إلى أنه تم تفعيل هذا القرار ، حفاظًا على صحة الطلاب، وعدم التجمعات دون داعي وباقي المقرر الخاص بهذا الفصل لا تحتاج إلى حضور في مقر الكلية .
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التعليقات على عميد آثار القاهرة :استكمال باقى المقررات الدراسية أونلاين
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