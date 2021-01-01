التعليم تقرر عقد امتحانات الثانوية العامة ورقيا لطلاب الدمج

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي لطلاب الدمج (الطلاب ذوي الاعاقة المدمجين في المدارس) ورقيا أسوة بالاعوام السابقة.

كما قررت وزارة التربية و التعليم ، ان يؤدي طلاب الدمج الملحقين بالصف الثالث الثانوي امتحانات الثانوية العامة ورقيا وفقا للمواصفات التي تم اعدادها من قبل المركز القومي للتقويم التربوي والامتحانات بالتعاون مع مديري المواد الدراسية والتربية الخاصة وفقا للقرار الوزاري 252 لسنة 2017

يأتي ذلك في ضوء موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على اداء طلاب الدمج من الصف الاول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي الامتحانات بنظام الورقة الامتحانية ، على اعتبار انهم اعتادوا اداء الامتحان الورقي وأي تغيير في نظام الامتحان في هذه المرحلة سوف يؤثر على اداءهم بالاضافة إلى أنهم لم يتدربوا على اداء الامتحان بإستخدام التابلت.

المصدر: elbalad

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