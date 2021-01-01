كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا الأربعاء 23 ديسمبر 2020 إلى الاثنين 28 ديسمبر 2020.
يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020:
فرص أمطار خفيفة ( 20 % تقريبا ): على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ): على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
أمطار خفيفة الى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
يوم الخميس 24 ديسمبر 2020 .
أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) : على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة .
أمطار خفيفة الى متوسطة ( 40 % تقريبا ) : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .
شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
يوم الجمعة 2 ديسمبر 2020 :
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التعليقات على أمطار لمدة 5 أيام.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية حتى الإثنين
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