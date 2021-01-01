سر ربط عرق اللحمة قبل التسوية

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ربط عرق اللحمة



كشف موقع foodrepublic،عن سببين لربط عرق اللحمة قبل التسوية.

وقال إن السبب الأول له علاقة بالشكل والقوام، فالتعرض للحرارة العالية في الفرن يجعل اللحم يتمدد ويفقد عرق اللحمة الشكل المستدير الثمين الذي يرتفع سعرها بسببه.

لذلك تربط قطعة عرق الفليتو بالدوبار أو الحبال القماشية المقاومة للحرارة، قبل أن توضع في الفرن، لتحتفظ بالشكل المغري لها، كما يساعد ربطها في تحويش الصوص البني الطبيعي لها في داخل قالب اللحم أكثر، والذي ينزل في الصينية في حالة عدم الربط.

وأضاف ان السبب الثاني، هو الحفاظ على الحشو، فعادة ما يتسبب الفرن في ذوبان الجبن وتحرك الحشوات إلى الخارج، وهو ما يفسد شكل قطعة اللحم للناظرين، ويجعلها لا تقترب أبدًا للصورة الذهنية التي رسمها خيالك لتلك الطبخة المكلفة. في حالة كنت قد حشوت عرق اللحمة أو فتحته على طريقة الفراشة من الداخل لإضافة مكونات أخرى، لم يعد أمامك سوى ربط العرق والحفاظ على الحشو كمفاجأة سارة للضيوف.

المصدر: موقع foodrepublic

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