طريقة مبتكرة لعمل شيش طاووق فى الفرن

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الشيش طاووق، لذلك يتفنن الشيف الشربيني في طريقة عمل صنية شيش طاوق بالخضار فى الفرن بمذاق لا يقاوم وشكل شهي ولذيذ.
يعشق الكثير من الأشخاص تناول الشيش طاووق، لذلك يتفنن الشيف الشربيني في طريقة عمل صنية شيش طاوق بالخضار فى الفرن بمذاق لا يقاوم وشكل شهي ولذيذ.
مقادير صينية شيش طاووك بالخضار في الفرن
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