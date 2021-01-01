دراسة تكشف السبب وراء إصابة مرضى التصلب بالنوبات المتعددة



مرضى التصلب بالنوبات المتعددة مرضى التصلب بالنوبات المتعددة



حدد فريق بحثي في ​​جامعة كاليفورنيا ، كلية ريفرسايد للطب مسارًا يتضمن الخلايا النجمية ، وهي فئة من الخلايا الداعمة للجهاز العصبي المركزي ، والتي يمكن أن تلقي الضوء على سبب حدوث النوبات في مجموعة فرعية من مرضى التصلب المتعدد ، أو مرض التصلب العصبي المتعدد.



نتائج الدراسة ، المتوفرة في ASN Neuro ، تحسن الفهم العلمي لكيفية حدوث النوبات في مرض التصلب العصبي المتعدد ويمكن أن توفر الأساس لعلاجات أفضل لإدارة النوبات المقاومة للعلاج في مرض التصلب العصبي المتعدد وأمراض الدماغ الأخرى .



يتسم مرض التصلب العصبي المتعدد بالتدهور العرضي التدريجي في الوظائف العصبية ، ويتسبب مرض المناعة الذاتية هذا في إتلاف الغمد الدهني - المايلين - الذي يحمي الألياف العصبية ، مما يعيق سرعة الإشارات في الجهاز العصبي المركزي، وعلى الرغم من أن النوبات لا تعتبر من الأعراض الكلاسيكية للمرض ، إلا أن النوبات تحدث ثلاث مرات أكثر في مرضى التصلب المتعدد مقارنة بالأفراد الأصحاء وقد تنذر بتفجر الأعراض.

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مرضى التصلب المتعدد الذين يعانون من النوبات يعانون أيضًا من انخفاض جودة الحياة وارتفاع معدل الوفيات، لا تزال الآليات التي تسبب النوبات لدى مرضى التصلب المتعدد غير مفهومة.قالت سيما تيواري وودروف ، الأستاذة المشاركة في العلوم الطبية الحيوية وكبيرة المؤلفين في الورقة: "أثناء النوبة ، هناك خلل وظيفي بين التثبيط والإثارة وتشتعل مجموعة من الخلايا العصبية معًا دون سيطرة.الخلايا العصبية هي خلايا في الجهاز العصبي المركزي تنقل المعلومات بين الجسم أو الخلايا العصبية الأخرى للسماح لنا بالتحرك والشعور والتفكير، توفر الخلايا النجمية البيئة التي يتم الحفاظ عليها بدقة والتي تحتاج الخلايا العصبية لأدائها من خلال التحكم في الإشارات الجزيئية الموجودة في الدماغ ، ويمكن أن تحدث النوبات عندما تكون الخلايا النجمية غير قادرة على مواكبة هذه المهمة.فحصت Tiwari-Woodruff وزملاؤها أنسجة المخ بعد الوفاة التي تم الحصول عليها من مرضى MS الذين عانوا من نوبات (7 عينات) ومرضى MS لم يحدثوا (21 عينة)، وجد الفريق أن الخلايا النجمية في عينات الحصين المأخوذة من مرضى التصلب المتعدد الذين يعانون من نوبات أظهرت علامات على أنها أقل قدرة على تنظيم أنواع الإشارات التي يحتمل أن تسبب نوبة، كما لاحظوا انخفاض الغلوتامات المشبكي (EEAT2) ، واختلال تخزين الماء وأيون البوتاسيوم (AQP4) وتغيير اقتران الفجوة بين الخلايا النجمية (CX43) في مرضى التصلب المتعدد الذين يعانون من النوبات، بالإضافة إلى ذلك ، تم تغيير الروابط بين الخلايا النجمية في مرضى التصلب المتعدد الذين يعانون من نوبات ، وهو اكتشاف لوحظ أيضًا في أدمغة الصرع ولكن لم يلاحظ من قبل في مرضى التصلب المتعدد.كما يسمح الانخفاض في AQP4 بزيادة تركيز أيونات البوتاسيوم خارج الخلية ، مما قد يؤدي إلى إزالة الاستقطاب من الخلايا العصبية ويؤدي إلى فرط الاستثارة ونوبات التحفيز المطولة، وجد الباحثون أن هذه النتائج مشابهة للصرع ، مما يشير إلى عملية مماثلة في مرضى التصلب المتعدد الذين يعانون من النوبات.