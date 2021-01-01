الممررة والساقطة.. أسرار مختلفة لحل مشاكل الملوخية

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أسرار مختلفة لحل مشاكل الملوخية



الملوخية طبق مصري لا يتقن تحضيره إلا المحترفون، لتطلبه لبعض الخطوات التي تعد من أسرار عمل الملوخية، وحتى نساعدكم على تحضير الملوخية مثل الشيفات بالمطاعم، تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طرقا مختلفة لحل مشاكل الملوخية، ومن أبرزها تجنب أن تكون الملوخية "ساقطة" أو "ممررة".

المشكلة: الملوخية ساقطة

الحل:
يجب عدم تغطية حلة الملوخية بعد تمام تحضيرها، لأن من أهم خطوات إتمام تحضير الملوخية بقوام مثالي والحفاظ على "عرق الملوخية" هو تجنب تغطية الإناء بعد تحضيرها ووضع الطشة عليها وهي ساخنة، لأن تلك التغطية ستسبب "سقوط الملوخية"، وبذلك ستفسد.

المشكلة: الملوخية ممررة:

الحل:
السبب الرئيسي لتغير طعم الملوخية وزيادة المرارة بها هو زيادة تحمير الثوم المحضر للطشة، لهذا يجب الانتباه عند تحمير طشة الملوخية (ثوم مفروم ملح وكزبرة ناشفة وسمن) عدم زيادة تحمير الثوم، ولكن فقط نحصل على ثوم بلون أصفر ذهبي قبل أن يتحول إلى لون بني داكن، لأن اللون البني معناه أن الثوم قد احترق، ما يسبب مرارة الملوخية.

- كما يجب الانتباه إلى أن تشطف الملوخية الخضراء قبل خرطها وتحضيرها، للتخلص من الطين الملتصق بها وهو ما يغير طعمها إذا لم يغسل جيدًا منها.
المشكلة: الملوخية "تقيلة":

الحل:
بعد الانتهاء من تحضير الملوخية قد نلاحظ أنها متماسكة وليست سائلة، وهنا يجب الانتباه لإضافة القليل من الشوربة، حتى نحصل على القوام المثالي اللين، وهو ليس بثقيل أو خفيف، ولكن يجب الانتباه والحذر أن تضاف الشوربة بالتدريج حتى لا تفسد الملوخية.

المصدر: elbalad

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