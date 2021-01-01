استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الغد، الأربعاء، أمام سونيديب في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.
وحرص كيفن جونسون، المدرب العام، على التواصل مع بيتسو موسيماني، المدير الفني، الذي منعته إصابته بفيروس كورونا من التواجد مع البعثة للتباحث حول خطة اللعب ونقل كل المعلومات له.
واتفق الثنائي في وجود سامي قمصان، المدرب المساعد، خلال اجتماع جري عبر تقنية الفيديو، على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الغد.
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التعليقات على الجهاز الفني للأهلي يستقر على تشكيل مواجهة سونيديب بـ دوري أبطال أفريقيا
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