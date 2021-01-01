الجهاز الفني للأهلي يستقر على تشكيل مواجهة سونيديب بـ دوري أبطال أفريقيا

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الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي


استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الغد، الأربعاء، أمام سونيديب في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وحرص كيفن جونسون، المدرب العام، على التواصل مع بيتسو موسيماني، المدير الفني، الذي منعته إصابته بفيروس كورونا من التواجد مع البعثة للتباحث حول خطة اللعب ونقل كل المعلومات له.

واتفق الثنائي في وجود سامي قمصان، المدرب المساعد، خلال اجتماع جري عبر تقنية الفيديو، على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الغد.

ويضم التشكيل محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومعه محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمد شريف ومحمود كهربا وجيرالدو وصلاح محسن.

المصدر: elbalad

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