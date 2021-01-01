شن الإعلامي أحمد شوبير هجوما عنيفا على مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب إقالة اللجنة الثلاثية برئاسة عمرو الجنايني، وتعيين لجنة ثلاثية جديدة برئاسة أحمد مجاهد.
وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي :" إذا سألت أي مسؤول في الفيفا بشأن موعد انتخابات اتحاد الكرة مش هيعرف يرد عليك".
وتابع شوبير:" تصريحات وزير الشباب والرياضة بأنه سيتم التشاور مع الفيفا يعني أنه سيتم إجراء انتخابات الجبلاية، ولكن تأكيده على أن التشاور مع الفيفا سيتم بما لا يخالف اللوائح المصرية يعني أنه لن يكون هناك انتخابات".
وأشار شوبير ساخرا:" هل فيفا الساعة واحدة التي طلبت تقليص عدد اللجنة الخماسية، أم فيفا الساعة العاشرة!".
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التعليقات على مؤسسة فاسدة.. شوبير يشن هجوما عنيفا على الفيفا بسبب إقالة لجنة الجنايني
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