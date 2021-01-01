بعد فوز ريال مدريد.. الجماهير تطالب مجلس الأهلي بعدم حضور حفل جلوب سوكر لتسلم جائزة نادي القرن

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صورة الخبر: حفل جلوب سوكر
حفل جلوب سوكر



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # نادي_القرن بعد خسارة الأهلي تصويت جلوب سوكر على جائزة نادي القرن الحادي والعشرون.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الاهلى ليس بحاجة الى جوائز فنحن نادى القرن الافريقي وهذا يكفي الاهلى فوق الجميع ‎" و "‏بعدما اخذت مكاسبها وشعبيه التصويت جلوب سوكر تعطي الريال جائزة نادي القرن في العالم بشكل رسمي ، الأهلي ليس في حاجه للجوائز لكن لا نسمح بالتلاعب بمشاعر جماهيره هجووووم جمهور الأهلي عبر هذا الهاشتاج لعلهم يعرفون من هو النادي الأهلي ".

بعد فوز ريال مدريد على الأهلي بجائزة نادي القرن هاشتاج #جلوب_سوكر_تزور_النتيجه يتصدر تويتر

وقال أخرون" ‏‎جايزة نادي القرن الأهلي كان متصدر من أسبوع و جه آخر ٤ ساعات التصويت اتقلب للريال" و" ‏رجاء من مجلس إدارة الأهلي عدم حضور الحفل ، النادي مو شوي يتم الاستهزاء به واعطه جائزة نادي القرن الافريقي بديل الجائزة الرسمية جائزة القرن في العالم ، النادي الأهلي فريق كبير "..

المصدر: elbalad

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