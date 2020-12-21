أسعار العملات تنخفض اليوم الاثنين 21-12-2020 فى مصر.. واليورو بـ19.03جنيه

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أسعار العملات تنخفض اليوم الاثنين 21-12-2020 فى مصر.. واليورو بـ19.03جنيه

انخفضت أسعار العملات اليوم الاثنين 21-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مع بداية تعاملات اليوم، حيث انخفض سعر الدولار بالبنك الأهلى ليسجل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، لـ 19.03 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 19.12 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد.

فيما نزلت أسعار النفط حوالي3%، إذ تسببت سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا مخاوف حيال بطء تعافي الطلب على الوقود وسط تشديد القيود في أوروبا.

وانخفض خام برنت 1.54 دولار للبرميل، بما يعادل 3%، إلى 50.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0510 بتوقيت جرينتش بعد زيادة 1.5% وملامسة أعلى مستوياته منذ مارس يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.42 دولار للبرميل، أو 2.9%، إلى 47.68 دولار للبرميل بعد أن زاد أيضا 1.5% يوم الجمعة إلى أعلى مستوياته من فبراير شباط.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم
انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 19.03 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 19.12 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
انخفض صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 20.84 جنيه للشراء، و21.20 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 21.07 جنيه للشراء، و21.39 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
تباين صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، 48.65 جنيه للشراء، و51.80 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 48.77 جنيه للشراء، و51.73 جنيه للبيع.



المصدر: اليوم السابع

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