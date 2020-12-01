استطاعت 3 أسهم فقط الخروج من المسار الهابط والعنيف الذي تسلكه مؤشرات وأسهم البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأثنين.
وتمثلت الأسهم في كل من سهم شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة صعود 9.87% ليغلق عند 0.50 جنيه، يليه سهم مصر للأسواق الحرة بنسبة ارتفاع 0.49% ليغلق عند مستوى6.19 جنيه، ثم سهم القاهرة للاستثمار والتنمية بارتفاع 0.14% ليغلق عند مستوى 13.95 جنيه.
وفي المقابل تراجع نحو 165 سهم، وتصدر القائمة سهم مطاحن ومخابز القاهرة بنسبة انخفاض 9.88% ليغلق عند مستوى 17.05جنيه.
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التعليقات على تراجع 165 سهم بثاني جلسات الأسبوع .. و 3 أسهم تنجو من المسار الهابط
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