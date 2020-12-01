

تراجع 165 سهم بثاني جلسات الأسبوع .. و 3 أسهم تنجو من المسار الهابط تراجع 165 سهم بثاني جلسات الأسبوع .. و 3 أسهم تنجو من المسار الهابط

استطاعت 3 أسهم فقط الخروج من المسار الهابط والعنيف الذي تسلكه مؤشرات وأسهم البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأثنين.



وتمثلت الأسهم في كل من سهم شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة صعود 9.87% ليغلق عند 0.50 جنيه، يليه سهم مصر للأسواق الحرة بنسبة ارتفاع 0.49% ليغلق عند مستوى6.19 جنيه، ثم سهم القاهرة للاستثمار والتنمية بارتفاع 0.14% ليغلق عند مستوى 13.95 جنيه.



وفي المقابل تراجع نحو 165 سهم، وتصدر القائمة سهم مطاحن ومخابز القاهرة بنسبة انخفاض 9.88% ليغلق عند مستوى 17.05جنيه.

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وجاء ذلك بالتزامن مع الأداء المتذبذب المسيطر على أسواق الخليج والأسواق العالمية، بضغط الأخبار المتعلقة بظهور سلالة جديدة لفيروس “كورونا” في المملكة المتحدة، وزيادة المخاوف من تداعيات ذلك على سرعة انتهاء الأزمة الصحية العالمية وتعافي الاقتصاد تزامناً مع تسارع وقف رحلات الطيران بين دول عربية وأوروبية لضمان عدم الانتشار.وجاء بالمرتبة الثانية سهم الغربية الاسلامية للتنمية بنسبة 9.83% ليغلق عند 13.21 جنيه ثم مجموعة عامر جروب بنسبة 9.76% ليغلق عند 0.98 جنيه .