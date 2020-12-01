انخفض الجنيه الاسترليني واليورو اليوم الاثنين، إذ يبحث المستثمرون عن ملاذ آمن في الدولار بعد أن تسببت سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا وعطلت نشاط الشحن الدولي في ظل ضبابية تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
فقد تراجع الجنيه الاسترليني بنحو 2% مقابل الدولار في التعاملات الصباحية قبل أن يرأس رئيس الوزراء بوريس جونسون اجتماعا طارئا لمناقشة السفر الدولي وتدفق الشحن إلى بريطانيا ومنها.
وبحلول الساعة 7:56 بتوقيت جرينتش، كان الجنيه الإسترليني متراجعا 1.85% إلى 1.3277 دولار.
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التعليقات على العملات الأوروبية تتراجع أمام الدولار بفعل تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا
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