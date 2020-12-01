

أسعار الذهب تتراجع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 817 جنيها أسعار الذهب تتراجع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 817 جنيها

تراجعت أسعار الذهب قبل قليل بقيمة 10 جنيهات عقب ارتفاع صباح اليوم بقيمة 6 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا في مصر 817 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر اونصة الذهب عالمياً إلي 1870 دولارا مقارنة ب 1902 دولار بقيمة هبوط 32 دولارا بسبب اتجاه المستثمرين لجنى الأرباح





أسعار الذهب اليوم في مصر:



عيار 18 سجل 700 جنيها.

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عيار 21 سجل 817 جنيها.عيار 24 سجل 934 جنيها.الجنيه الذهب 6536 جنيها.أونصة الذهب 1870 دولار.الذهب سجل صباحا ارتفاع بقيمة 6 جنيهات في سوق الصاغة بمصر، وذلك عقب ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً إلي 1902 دولار لتكسر الأوقية نقطة المقاومة (1900) دولار، لكن اتجاه المستثمرين لجنى الأرباح عالمياً تسبب في هبوط سعر الأونصة إلي 1870 دولار وهو ما انعكس على أسعار الذهب اليوم في مصر لتنزل إلي 817 جنيها.وكان الذهب حقق ارتفاعاً كبيراً هذا الشهر، ومكاسب بالجملة على المستوى العالمي، وكذلك المحلى فى مصر، فى ظل أجواء متوترة عالميا فى الشأن الاقتصادى، والذى يلقى بظلاله على أسواق المعادن الثمينة والعملات وأسواق الأسهم.وارتفع سعر الذهب فى مصر فى تعاملات الأسبوع الماضى، حوالى 21 جنيها وهى زيادة فى كل عيار بالسوق منذ الاثنين الماضى وحتى إغلاق السوق مساء السبت، ليفتح الذهب هذا الأسبوع على ارتفاع بقيمة 6 جنيهات حتى الآن.واختلفت الأوضاع كثيراً في سوق المعادن الثمينة، إذا ما قمنا بمقارنة وضع سعر الذهب الآن وهو المعدن الأكثر تداولا في مصر بنفس الفترة من العام الماضي، فشراء الهدايا الذهبية هذا العام احتفالا برأس السنة ربما يكون صعب بعض الشئ، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في سعر المعدن الأصفر، قياسا على نفس الاصفر العام الماضي.