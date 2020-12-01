البورصة المصرية تقرر إيقاف التداول لمدة نصف ساعة

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البورصة المصرية تقرر إيقاف التداول لمدة نصف ساعة

القاهرة - مباشر: قررت البورصة المصرية إيقاف جلسة التداول اليوم الاثنين لمدة نصف ساعة، وذلك بسبب انخفاض مؤشر EGX 100 EWI بنسبة 5%، وسط مخاوف انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 10:45 صباحاً من جلسة اليوم، تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر إيجي اإس 30 بنسبة 2.15% عند مستوى 10656 نقطة.

وتراجع مؤشر ايجي اكس 70 بنسبة 5.32% عند مستوى 1996 نقطة.

وخلال تعاملات اليوم تراجع نحو 131 سهماً مقابل ارتفاع سهم واحد، واستقرار 42 سهماُ.

وبلغت قيمة التداول في البورصة نحو 389.71 مليون جنيه من خلال 154.61 مليون سهم، عبر 12.47 ألف صفقة.

يذكر أن أسواق المال العربية والعالمية تشهد اليوم موجة تراجع حادة وسط مخاوف انتشار سلالة جديدة من الفيروس بعد ظهورها في بريطانيا.

المصدر: مباشر

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