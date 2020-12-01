البورصة المصرية تقرر إيقاف التداول لمدة نصف ساعة

القاهرة - مباشر: قررت البورصة المصرية إيقاف جلسة التداول اليوم الاثنين لمدة نصف ساعة، وذلك بسبب انخفاض مؤشر EGX 100 EWI بنسبة 5%، وسط مخاوف انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.
وبحلول الساعة 10:45 صباحاً من جلسة اليوم، تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر إيجي اإس 30 بنسبة 2.15% عند مستوى 10656 نقطة.
وتراجع مؤشر ايجي اكس 70 بنسبة 5.32% عند مستوى 1996 نقطة.
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