

هيونداي الوعلان تمدد عرض الزيرو على جميع طرازاتها هيونداي الوعلان تمدد عرض الزيرو على جميع طرازاتها

المربع نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من هيونداي الوعلان، حيث مددت عرض الزيرو لآخر العام.



مميزات العرض:



بدون دفعة اولى

بدون رسوم إدارية

بدون اضافة لأي معدل نسبة

تفاصيل العرض:

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هذا العرض ساري حتى 31 أكتوبر 2020ضمان المصنع 5 سنوات أو 100,000 كم على جميع السياراتسوناتا 2020 ضمان اضافي من المصنع لمدة 5 سنوات او 150,000 كم على المحركأكسنت 2020 – صيانة مجانية لمدة سنة أو 20,000 كمسوناتا 2020 – صيانة مجانية لمدة سنتين أو 40,000 كمباليسيد 2020/2021 – صيانة مجانية لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم