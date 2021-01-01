هيونداي الوعلان تمدد عرض الزيرو على جميع طرازاتها
المربع نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من هيونداي الوعلان، حيث مددت عرض الزيرو لآخر العام.
مميزات العرض:
بدون دفعة اولى
بدون رسوم إدارية
بدون اضافة لأي معدل نسبة
تفاصيل العرض:
هذا العرض ساري حتى 31 أكتوبر 2020
ضمان المصنع 5 سنوات أو 100,000 كم على جميع السيارات
سوناتا 2020 ضمان اضافي من المصنع لمدة 5 سنوات او 150,000 كم على المحرك
أكسنت 2020 – صيانة مجانية لمدة سنة أو 20,000 كم
سوناتا 2020 – صيانة مجانية لمدة سنتين أو 40,000 كم
باليسيد 2020/2021 – صيانة مجانية لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم
التعليقات على هيونداي الوعلان تمدد عرض الزيرو على جميع طرازاتها
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق