هيونداي الوعلان تمدد عرض الزيرو على جميع طرازاتها

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هيونداي الوعلان تمدد عرض الزيرو على جميع طرازاتها

المربع نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من هيونداي الوعلان، حيث مددت عرض الزيرو لآخر العام.

مميزات العرض:

بدون دفعة اولى
بدون رسوم إدارية
بدون اضافة لأي معدل نسبة
تفاصيل العرض:

هذا العرض ساري حتى 31 أكتوبر 2020
ضمان المصنع 5 سنوات أو 100,000 كم على جميع السيارات
سوناتا 2020 ضمان اضافي من المصنع لمدة 5 سنوات او 150,000 كم على المحرك
أكسنت 2020 – صيانة مجانية لمدة سنة أو 20,000 كم
سوناتا 2020 – صيانة مجانية لمدة سنتين أو 40,000 كم
باليسيد 2020/2021 – صيانة مجانية لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم

المصدر: المربع نت

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