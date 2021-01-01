

عز العرب تستعد لتقديم دي أس 3 كروس باك الجديدة قريبا في مصر عز العرب تستعد لتقديم دي أس 3 كروس باك الجديدة قريبا في مصر

كشفت شركة "عز العرب" وكيل علامة DS في السوق المصري عن اقتراب موعد طرح الجيل الثاني من DS3 بنسختها الـ Cross Back الجديدة، وذلك عبر منشور على صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وحتي هذه اللحظة لم يكشف عن مواصفات السياراة التي يتم تقديمها فى السوق المصري وتطرح أحدث طرازات DS3 cross back في الأسواق الأوروبية بالعديد من التجهزات الداخلية والخارجية، إلى جانب 3 خيارات من المحركات (بنزين ، ديزل، وكهرباء) وهو الطراز الثاني المصمم خصيصًا من DS منذ انفصالها عن ستروين.



وفي ما يلي مواصفات السيارة في الأسواق الفرنسية:

الطول الكلي4118 ممالعرض الكلي1988 مم مع فتح المرايات الجانبيةالارتفاع الكلي1534 ممطول قاعدة العجلات2558 مممساحة الشنطة350 لترتبنى DS3 على منصة CMP الجديدة لمجموعة PSA Group ، والتي تدعم أيضًا أوبل كورسا و Peugeot 208.تتميز السيارة بمجموعة كاملة من التقنيات الحصرية، تتضمن المصابيح الأمامية Matrix LED ، بالإضافة إلى مقابض الأبواب المنبثقة الفاخرة.يتمتع إصدار Performance Line من Cross Back DS3 بمظهر رياضي، يشمل حزمة تصميم باللون الأسود، وجنوط معدنية فريدة بقياس 17 بوصة، إلى جانب تعديلات في الاإكصدامات الأمامية والخلفية.تأتي جميع طرازات DS 3 Crossbacks في السوق الفرنسية والأوروبية مجهزة تجهيزًا قياسيًا، تبدأ بمصابيح خلفية LED ثلاثية الأبعاد ، إلى جانب نوافذ ملونة.في فئة Prestige يضاف إلى التجهيزات شاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصات مع نظام ملاحة ثلاثي الأبعاد عبر الأقمار الصناعية وأجهزة استشعار أمامية وفرش جلد كامل، في حين تتميز Ultra Prestige بشاشة عرض على الزجاج الأمامي (Head Up Display) وجنوط بقياس 18 بوصة ومقاعد أمامية كزودة بنظام تدليك ومصابيح أمامية Matrix LED.أما الإصدار الأعلى La Premiere فيطرح بزيادة في التجهيزات تتضمن نظام تثبيت السرعة التكيفي، ومراقبة النقاط العمياء.تستخدم DS Cross Back محرك بنزين من عائلة "PureTech" مزود بشاحن توربيني بسعة 1.2 لتر والمستخدم على نطاق واسع في موديلات بيجو وستروين الأخرى، ومتصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 8 سرعات، لينتج قوة تبلغ 155 حصان، وتصل من من 0 إلى 100 كيلومتر/ساعة في 8 ثوان وسرعة قصوى تبلغ 203 كيلومتر/ الساعة.



