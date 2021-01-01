

اكتشاف إشارة غريبة قادمة من أقرب نجم مجاور للأرض اكتشاف إشارة غريبة قادمة من أقرب نجم مجاور للأرض

واجه علماء الفلك لغزًا غريبًا قريبًا من الأرض، علمت صحيفة The Guardian و Scientific American أن علماء الفلك Breakthrough Listen باستخدام تلسكوب باركس في أستراليا اكتشفوا إشارة راديو غريبة قادمة من بروكسيما سنتوري، وهو النظام النجمي الأقرب إلى الشمس.







تشغل الإشارة نطاقًا ضيقًا بشكل غريب يبلغ 982 ميجاهرتز لا تستخدمه المركبات الفضائية من صنع الإنسان، ولكنه غير ممكن من خلال العمليات الطبيعية المعروفة، يزداد التردد أيضًا بدلاً من الانخفاض كما تتوقع لكوكب.

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لا تعتمد على هذا كعلامةعلى وجود كائنات فضائية، على الرغم من أن Proxima Centauri يستضيف كوكبًا يحتمل أن يكون صالحًا للسكن، إلا أن الإشارة لم يتم اكتشافها منذ ملاحظتها الأولية بين أبريل ومايو 2019.وقالت Breakthrough Listen إنها لا تزال تحقق بعناية وأن الإشارات غير العادية عادةً ما تكون متداخلة لا يمكن للباحثين بشكل كامل يشرح، كما هو الحال، فمن غير المرجح أن تعيش حضارة قادرة علىالراديو فعليًا في الجوار دون اكتشاف - كانت الأرض ستغرق في إشارات الراديو من كوكب يبعد 4.2 سنة ضوئية فقط.التفسيرات الأكثر ترجيحًا حتى الآن هي إما مصدر غير معروف سابقًا للتداخل القائم على الأرض أو ظاهرة طبيعية تم اكتشافها حديثًا.قالت صوفيا شيخ، قائدة تحليل الإشارات، إن Breakthrough Listen لم ير إشارة تمر عبر "العديد من مرشحاتها" المستخدمة لالتقاط التداخل والتفسيرات الطبيعية، إنه مشابه لإشارة من عام 1977 وهي على الأقل ملفتة للانتباه، على الرغم من أن السبب من المحتمل أن يكون شيئًا آخر غير الحياة خارج كوكب الأرض، إلا أن الإجابة النهائية قد تكون مفيدة للغاية.