على مدار السنوات الماضية كانت الأخبار تتضارب حول مشروع آبل لأنظمة السيارات ذاتية القيادة أو مشروع “Titan”، لكن اليوم يبدو الأمر مختلفًا حسب تقرير من وكالة رويترز زعم عزم الشركة بدء تصنيع سياراتها في 2024.
وجاء في التقرير تفاصيل أكثر عما كان متداول منذ بدء الحديث عن مشروع الشركة في هذا المضمار قبل خمسة أعوام، متحدثًا عن خطة زمنية لبدء التصنيع في أوئل عام 2024، بالإضافة لتفاصيل حول بطارية أحادية الخلية بخصائص خارقة من قطع مسافة أكبر وتوفير في التكلفة.
وأضاف التقرير إلى أن الشركة الأمريكية ستعتمد على شركاء ومصنعي طرف ثالث لتزويدها ببعض الأدوات والمكونات اللازمة لتقنية القيادة الذانية بجوار نظام الاستشعار خاصتها LIDAR.
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التعليقات على آبل تخطط لبدء تصنيع سيارتها ذاتية القيادة في 2024 (تقرير)
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