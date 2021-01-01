

آبل تخطط لبدء تصنيع سيارتها ذاتية القيادة في 2024 (تقرير) آبل تخطط لبدء تصنيع سيارتها ذاتية القيادة في 2024 (تقرير)

على مدار السنوات الماضية كانت الأخبار تتضارب حول مشروع آبل لأنظمة السيارات ذاتية القيادة أو مشروع “Titan”، لكن اليوم يبدو الأمر مختلفًا حسب تقرير من وكالة رويترز زعم عزم الشركة بدء تصنيع سياراتها في 2024.



وجاء في التقرير تفاصيل أكثر عما كان متداول منذ بدء الحديث عن مشروع الشركة في هذا المضمار قبل خمسة أعوام، متحدثًا عن خطة زمنية لبدء التصنيع في أوئل عام 2024، بالإضافة لتفاصيل حول بطارية أحادية الخلية بخصائص خارقة من قطع مسافة أكبر وتوفير في التكلفة.



وأضاف التقرير إلى أن الشركة الأمريكية ستعتمد على شركاء ومصنعي طرف ثالث لتزويدها ببعض الأدوات والمكونات اللازمة لتقنية القيادة الذانية بجوار نظام الاستشعار خاصتها LIDAR.

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كما وأشار إلى احتمالية تأجيل التصنيع حتى 2025 نظرًا للأثار المرتبطة بجائحة كورونا أو ربما اكتفاءها بتكثيف جهودها على نظام السيارات ذاتية القيادة دون تصنيع سيارة كاملة!من جانبها رفضت آبل التعليق على الخبر ولن يكون هناك تأكيد من الشركة طالما زلنا على بعد سنوات من التصنيع. لكن في حال عزم الشركة على إنتاج سيارتها الكهربائية ذاتية القيادة؛ فإنها حتمًا لن تطرح في السوق إلا بعد المرور بجملة من الاختبارات الصعبة التي تبثبت كفائتها مع الأخذ بعين الاعتبار أن ليومنا هذا لا توجد سيارة ذاتية القيادة بالمعنى الحقيقي؛ بل تتوفر فيها أنظمة متقدمة للمساعدة في القيادة في بعض المواضع كما نرى في سيارات تسلا.