

اسعار اللحوم والدواجن والاسماك اليوم | الثلاثاء 22-12-2020 في مصر...اخر تحديث اسعار اللحوم والدواجن والاسماك اليوم | الثلاثاء 22-12-2020 في مصر...اخر تحديث

قائمة باسعار اللحوم والدواجن والاسماك اليوم الثلاثاء 22-12-2020 في مصر، يقدم موقع لهلوبة خدمة العرض الكامل للأسعار محدثة لحظة بلحظة طبقا للأسعار الخاصة بالمزارع واسواق الاسماك في مصر، ومن الجدير بالذكر تباين اسعاراللحوم والدواجن والاسماك طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع لذلك تعرفي عليها لتتمكني من شراء احتياجاتك حسب السعر الصحيح بعيدًا عن غش التجار، ومن الملاحظ ثبات بعض الاسعار مع وجود احتمالات بزيادة الاسعار الفترة القادمة وفيما يلي الاسعار التي سجلت في الاسواق:



أسعار اللحوم:

الكندوز من 110 إلى 150 جنيه.



اللحم الجملي ما بين 100 إلى 120 جنيه.

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البتلو البلدي من 120 إلى 150 جنيه.الضأن ما بين 120 إلى 140 جنيه.الضأن المستورد ما بين 80 إلى 100 جنيه.اللحم الجاموسي ما بين 110 إلى 130 جنيه.الكبدة البلدي 140 جنيه.أسعار الدواجن:الدواجن البلدي ما بين 35 إلى 40 جنيه.الدواجن البيضاء ما بين 27 إلى 33 جنيه.صدور البانيه 55 إلى 82 جنيه.أسعار الأسماك:البلطي ما بين 22 إلى 35 جنيه.فيليه البلطي 70 جنيه.البوري الممتاز ما بين 50 الى 60 جنيه.قشر البياض البلدي 33 جنيه.القراميط 22 جنيه.الجمبري الجامبو ما بين 250 الى 320 جنيه.الجمبري المجمد 70 جنيه.سمك الماكريل 35 جنيه.الكاليماري 50 جنيه.السبيط 100 جنيه.كيفية شراء اللحوم والدواجن الطازجةاختيار الدجاج*لابد أن تكون الدجاجة ذات صدر متماسك.*لابد ان لايحتوي الجلد على كدمات او علامات حمراء.*ذات رائحة مقبولة.اختيار اللحم*ينبغي ان يكون الدهن المتواجد باللحم ذات لون ابيض.*لابد ان يكون اللون وردي لا يحتوي على اية الوان خضراء او رمادية.*تجنبي اللحم ذات الملمس اللزج.*ذات رائحة مقبولة.اختيار السمك*لابد أن تكون عيون السمكة لامعة.*لابد أن تكون الخياشيم حمراء وردية غير رمادية.*لابد ان تكون السمكة متماسكة عند الضغط عليها.*ذات رائحة مقبولة.