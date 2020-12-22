

سعار الخضروات والفاكهة اليوم | الثلاثاء 22-12-2020 في مصر....اخر تحديث سعار الخضروات والفاكهة اليوم | الثلاثاء 22-12-2020 في مصر....اخر تحديث

قائمة باسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 22-12-2020 في مصر، تتباين اسعار الخضروات والفاكهة طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع لذلك تعرفي عليها لتتمكني من شراء احتياجاتك حسب السعر الصحيح بعيدًا عن غش التجار، ومن الملاحظ وجود ثبات نسبي في الاسعار وفيما يلي اسعار الخضروات والفاكهة بأسواق التجزئة:



أسعار الخضروات:

البطاطس ما بين 4 إلى 6 جنيه.



الليمون ما بين 5 إلى 10 جنيه.

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الثوم القديم ما بين 30 إلى 35 جنيه.الخيار ما بين 6 إلى 10 جنيه.الباذنجان ما بين 4 إلى 5 جنيه.الطماطم ما بين 4 إلى 6 جنيه.البصل ما بين 6 إلى 8 جنيه.الفلفل ما بين 6 إلى 10 جنيه.الكوسة ما بين 8 إلى 10 جنيه.الفاصوليا الخضراء ما بين 8 إلى 10 جنيه.الملوخية ما بين 5 إلى 8 جنيه.الجزر 6 إلى 8 جنيه.البسلة مابين 8 إلى 10 جنيه.أسعار الفاكهة:الموز ما بين 10 إلى 13 جنيه.التفاح ما بين 20 إلى 25 جنيه.الجوافة ما بين 8 إلى 10 جنيه.المانجو ما بين 20 إلى 25 جنيه.نصائح عند شراء الخضروات والفاكهة من الاسواق*اشتري الخضروات والفاكهة في مواسمها، بما يكفي حاجتك لمدة اسبوع.*تجنبي شراء البطاطس ذات القشرة الخضراء لأن ذلك يشير لوجود مادة سامة تدعى "السولانين".*تجنبي شراء البصل الذي يحوي مادة سوداء على قشرة لنها تدل على نمو فطري نتيجة سوء التخزين.*تجنبي شراء الاوراق الذابلة والصفراء عند شراء الخضروات الورقية مثل: والبقدونس، والكزبرة، والسبانخ، والملوخية.*القشرة الخارجيى لابد ان تكون ملساء ، ناعمه واسعار مشدودة .*لابد ان تكون الثمره متماسكه و غير طريه و لا قاسيه جدا .*لا تشتري الفواكه او الخضروات ذات الاحجام الغير طبيعية.*اشتري الفاكهه و الخضروات التي لاتزال اعناقها موجودة وغير ذابلة.*لا يوجد بها عفن أو بقع أو علامات غير طبيعيه بالثمرة .*اختاري الفاكهة والخضروات ذات الرائحة الزكية لأنها تدل على جمالها وحلاوة طعمها.*ابتعدي عن الخضروات والفواكه التي تحتوي على علامات بيضاء لأنها تدل على ترسب مواد الرش الكيماوية بها.