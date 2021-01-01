مش بس سكر .. 6 أسباب صحية وراء شعورك المستمر بالعطش



أسباب صحية وراء شعورك المستمر بالعطش أسباب صحية وراء شعورك المستمر بالعطش

مشاكل صحية تجعلك تشعر بالعطش الشديد حتى لو كنت تشرب باستمرار، لكن عطشك لا يروي أبدًا؟ إليكم أسباب العطش الشديد وفقا لموقع powerofpositivity.



أسباب العطش الشديد



فيما يلي الأسباب الأكثر شيوعًا لعدم قدرتك على إخماد عطشك.

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1. مشاكل الغدة الدرقيةوفقًا للخبراء ، يعاني حوالي 20 مليون شخص في هذا البلد من اضطراب الغدة الدرقية. هل تعلم أن الغدة الدرقية تتحكم في العديد من الوظائف في جسمك؟وبالتالي ، لا يعرف معظم الناس أن الكثير أو القليل جدًا من هذا الهرمون يمكن أن يسبب جميع أنواع المشاكل في جسمك ، أحدها جفاف الفم. الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية ، أو خمول الغدة الدرقية ، هم الأشخاص الذين يعانون عادة من مشاكل تسبب العطش.2. تناول أطعمه مدرة للبولهل تعلم أن هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تسبب التبول أكثر؟ أشياء مثل الكرفس والليمون والبقدونس وحتى البطيخ يمكن أن تتسبب في طرد المزيد من الماء. نظرًا لأن العديد من هذه الأطعمة لها العديد من الفوائد الصحية العظيمة للجسم ، فلا داعي للتخلي عنها.3. مرض السكريإذا كنت تشرب المزيد من الماء ، فسوف تتبول كثيرًا. ومع ذلك ، إذا كانت لديك أعراض أخرى مثل فقدان الوزن ، والإرهاق ، والتهيج ، فقد تكون علامة على إصابتك بـ مرض السكري. سوف تحتاج إلى رؤية طبيبك وإجراء اختبار الجلوكوز لتحديد التشخيص.يتسبب مرض السكري في طرد الكثير من السوائل لديك من خلال التبول المتكرر ، لذلك من الطبيعي أن تحتاج إلى تعويض السوائل المفقودة. الآن لا يجب أن تخلط بين مرض السكري والسكري الكاذب لأنهما حالتان مختلفتان.4. جفاف الفمإذا كنت تعاني من جفاف الفم بالإضافة إلى جفاف الأغشية المخاطية داخل الفم. عندما لا تصنع الغدد الموجودة في فمك كمية كافية من اللعاب ، فقد يتسبب ذلك في أن يكون لديك رائحة كريهة5. الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدراتإذا كنت تتبع نظام كيتو أو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ، فقد تجد أنك تعاني من العطش الشديد. للكربوهيدرات العديد من الوظائف داخل الجسم ، أحدها يساعد في الحفاظ على كمية الماء التي تتناولها.نظرًا لأنك تتناول المزيد من البروتين والدهون ، فغالبًا ما تتبول بشكل متكرر لأنه لا يوجد ما يساعد على امتصاص الماء. ستلاحظ على الأرجح أنك تذهب إلى الحمام أكثر وتحتاج إلى شرب المزيد من السوائل.6.. الحمليمكن أن يسبب الحمل جميع أنواع المشاكل داخل الجسم. الشيء الوحيد الذي تلاحظه الكثير من الأمهات الحوامل هو العطش المفرط. هذا شائع بشكل خاص خلال الأشهر الثلاثة الأولى حيث يزداد حجم الدم في الجسم.يتسبب الدم الزائد الذي يدور في نظامك في تخلص كليتيك من أي سوائل زائدة ، مما يجعلك تتبول أكثر. من الشائع أيضًا أن تصاب المرأة بغثيان الصباح مع الغثيان أو القيء خلال هذا الوقت ، مما قد يتسبب في انخفاض مستويات السوائل.