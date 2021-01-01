طريقة عمل العدس الأصفر في أقل وقت



طريقة عمل العدس الأصفر طريقة عمل العدس الأصفر

طريقة عمل العدس الأصفر هي الأكثر بحثًا في فصل الشتاء، فوجبة العدس من أهم الأكلات التي تقدم مع الطقس البارد، يحتوي العدس على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، كما أنه يعمل على تدفئة الجسم بطريقة طبيعية.



ونستعرض خلال السطور التالية، عدة طرق لعمل العدس الأصفر.



طريقة عمل العدس الاصفر بدون خلاط

من المعروف أن الخلاط عنصر أساسي لعمل العدس الأصفر، لمزج جميع المكونات مع بعضها البعض.

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مكونات العدس بدون خلاط :كوب كبير عدس أصفر.جزرة.بصلة.ملعقة كبيرة زيت زيتون.4 أكواب ماء.2 ورق لورا.2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.ملعقة صغيرة ملح.فلفل أسود.طريقة عمل العدس الأصفر بدون خلاط1- غسل العدس الأصفر جيدا لإزالة الأتربة والشوائب.2- ضعي زيت زيتون في وعاء مناسب على النار، حتى يسخن الزيت.3- أضيفي البصل والجزر المفروم، إلى الزيت الساخن، مع التقليب جيدا.4- أضيفي العدس إلى المكونات على النار.5- ثم ضيفي رشة ملح وفلفل أسود ورشة كمون، مع التقليب جيدا.6- اسكبي الماء فوق الجزر والبصل والعدس، وقلبي جميع المكونات معًا جيدًا.7- اتركي الوعاء على نار متوسطة الحرارة، لمدة ربع ساعة تقريبًا حتى يغلى.8- بعد ذلك اخفضي درجة حرارة النار، واتركي الخليط على النار لمدة نصف ساعة إضافية، حتى تتأكدي من نضج جميع المكونات وخاصة العدس.9- بعد أن يثقل قوام العدس والخضروات، ارفعي الوعاء من على النار، ثم ضيفي عصير الليمون، وقلبي جميع المكونات معًا جيدًا حتى تمام التجانس.10 - صبي شوربة العدس الساخنة في أطباق التقديم، وقدميها مع الخبز المحمص والبصل.اقرأ أيضا: طاسة وفتة ومشوي.. 4 وصفات متنوعة لـ طريقة عمل السجقطريقة عمل العدس الاصفر فاطمة أبو حاتيتقدم الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل العدس الأصفر بخطوات سهلة وبسيطة.مكونات العدس الأصفرشعرية.1 كوب عدس.جزر.طماطم.بصل.بطاطس.ثوم.ماء ساخن.صلصة.2 ملعقة كبيرة زيت.ملح.كمون.فلفل أسود.طريقة عمل العدس الأصفر فاطمة أبو حاتي1- غسل العدس الأصفر جيدا مع نقعه في الماء لمدة ساعة كاملة.2- وضع العدس الأصفر في وعاء به كمية مناسبة من الماء ويترك حتى الغليان.3- أضيفي جميع الخضروات إلى العدس مع التقليب جيدا.4- قومي بتهدئة النار على العدس مع إضافة شرائح الثوم ومعجون الطماطم والكمون والملح والفلفل الأسود إلى العدس، واتركيه لمدة ساعة.5- ضعي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي وامزجيهم معا.6- ثم ضع المكونات مرة أخرى في الوعاء على النار للغليان.7- تقديم العدس على المائدة ساخنا.