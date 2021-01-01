التصحيح الإلكتروني.. تعرف على استعدادات جامعة المنصورة لامتحانات الفصل الدراسي الأول

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انتهت جامعة المنصورة من استعداداتها لاختبارات الفصل الدراسي اأول للعام الجامعي (2020- 2021)، وذلك فى إطار خطة الجامعة فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية.



جاء ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس الجامعة وذلك لمختلف كليات الجامعة أثناء فترة اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي (2020- 2021).



وأضافت الجامعة فى بيان لها أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكميات المطلوبة من المطهرات ومعقم الأيدي وأجهزة قياس الحرارة، مع وضع العلامات الارشادية، والاعلان عن أماكن الاختبار على مواقع الكليات.

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وأشارت الجامعة إلى أنه على الطلاب بضرورة اصطحاب الأدوات الخاصة بهم أثناء أداء الاختبارات، مع مراعاة تخفيض كثافة الطلاب داخل لجان الاختبارات، ووجود مسافات كافية بين أماكن جلوس الطلاب، وكذلك ترك مسافة زمنية بجداول الاختبارات تسمح بإجراء عمليات التعقيم والتطهير.وأوضحت الجامعة أنه تم التوسع في إجراء عملية التصحيح الإلكتروني للاختبارات، مما يعمل على تقليل فرص العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، وترجو جامعة المنصورة من كل طلابها الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم.كما اختتمت اليوم الاثنين فعاليات مسابقة "هالت برايز" بجامعة المنصورة لعام 2021 في مجال الطعام والتي عقدت فعالياتها ابتداء من السبت الماضى بقاعة مؤتمرات الدكتور إبراهيم أبو النجا بكلية الطب جامعة المنصورة.جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور أحمد أنور العدل المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة والمشرف على فريق هالت برايز بجامعة المنصورة، إبراهيم فهمي مدير عام رعاية الطلاب، رضا إسماعيل مديرة إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي برعاية الطلاب.فيما تهتم المسابقة بتعليم طلاب الجامعة ريادة الأعمال والنهوض بشركاتهم وتحقيق رؤية مصر عام 2030 واهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الامم المتحدة.كما تضمنت فعاليات المسابقة 15 فريقا في المسابقة النهائية وسط اكثر من 50 فريقا تقدم للمسابقة خلال الـ3 أشهر الماضية وتم عرض الأفكار في 5 دقائق وتدور أفكار الشركات الناشئة التي تقدم بها الطلاب حول مجال الطعام وكيفية توصيله إلى المنازل ومواجهة الأزمات مثل الكورونا.فيما تشكلت لجنة التحكيم من الدكتور محمود أبو المجد المدرس بكلية التجارة ومدير مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال والدكتور محمد الدسوقي الاستاذ بكلية الزراعة والدكتور أحمد رمضان الاستاذ المساعد بكلية الصيدلة ومدير مركز التطوير المهني التابع للجامعة الأمريكية فرع كلية التجارة وأسامة حرفوش المدير الإقليمي لشركة مرسول مصر.فيما تم الإعلان عن الفرق الثلاثة الفائزة وتكريمهم، حيث يشارك الفريق الاول الفائز بالمسابقة على مستوى الشرق الاوسط ممثلا جامعة المنصورة وهم المركز الاول فريق (GAMA) ويضم الفريق علي سليمان عبد الحافظ ، محمد صلاح السيد جادو، مهاب محمود مصطفى وهو فكرة أبليكشن يتم خلاله معرفة معلومات عن المستخدم (وزنه وطوله ...) ومنها يقدر على تحديد عدد السعرات الحرارية المتاحة للمستخدم كل يوم وبناء عليه يحدد افضل الأطعمة المتاحة للمستخدم بالتواصل مع جميع المطاعم ويتم عرضها على المستخدم ويقوم بطلبها وتصل الى منزله ومن خلال ذلك يقدر المستخدم من اكل الطعام الصحي بناء على السعرات الحرارية الخاصة به من خلال المعلومات المقدمة.كما فاز بالمركز الثاني فريق (D.F.CAT) ويضم الفريق اسلام الجندي، سيف محمد ابراهيم، يوسف المهدي، مغفرة شريف عبد الوهاب ويتضمن تنظيم العملية الغذائية بشكل ذكي بمشكلة تواجه الكثير من الناس وكانت الفكرة عباره عن عمل تطبيق واستخدام الذكاء الاصطناعي في عمل نظام غذائي للمستخدم ملائم لحالته الصحية واستخدام تقنيه تقنية الـ computer vision في تحليل صورة الأكل ومعرفة كل المعلومات الغذائية من قيم غذائية وسعرات حرارية وتوفيرها للمستخدم.كما فاز بالمركز الثالث فريق (coffee recycling) ويضم الفريق أحمد عادل محمد الإمام أباظة، أحمد رضا سيد، أحمد طلعت كامل، بسمة أحمد عبد الحفيظ والفكرة عن إعادة تدوير نفايات القهوة لإنتاج الغاز الطبيعي وكيف يمكن تهيئة بيئة مناسبة صالحة لزراعة القهوة وزيادة الإنتاج الخاص بها.