لطلاب جامعة حلوان.. تعرف على كيفية الحصول على كود دفع المصروفات



جامعة حلوان جامعة حلوان

قامت جامعة حلوان بتسهيل الخطوات على جميع الطلاب، للقيام بكافة الخدمات بالجامعة من تسديد الرسوم الدراسية وغيرها وذلك عن طريق تفعَّيل عدة آليات منذ بداية العام الدراسى؛ لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات إلكترونية أو عبر التحويلات البنكية عن طريق وضع كود لكل طالب بالجامعة خاص به لكل عام لدفع المصروفات وكافة مستحقات الجامعة.



ولذلك نقوم بنشر تقرير لتعريف الطلاب بطريقة الحصول على كود دفع المصروفات.



- ما الكود المطلوب

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هو كود مكون من 14 رقما منها 7 أرقام خاصة بالكلية و7 أرقام مميزة لكل طالب، ومن خلاله يتم استخدام كود الطالب الجامعي في عدة خدمات إلكترونية خاصة بالجامعة.- كيفية الحصول على كود الطالب جامعة حلوانحيث يقوم الطالب فى حال رغبته بالحصول على كود دفع بالدخول على موقع جامعة حلوان و اختيار الكلية الخاصة به و الضغط على الحصول على كود دفع المصروفات و كتابة البيانات الخاصة به و الحرص على كتابة الرقم القومى بدقة ، يظهر بعد ذلك كود دفع الطالب .- كيف يتم استخدام كود الطالب فى سداد المصروفاتولسداد المصروفات يجب على الطالب اتباع الخطوات الاتية :١- يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع إلكتروني الخاص بكل منهم.٢- يمكن التوجه لاحد البنوك و ايداع المصروفات ،و تحويلها الكترونيا عبر البرنامج الإلكترونى الخاص بالبنك .٣- يمكن السداد عبر فروعى كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "4- يتم ادخال كود الطالب بالبنك او الخدمات المميكنة فيظهر اسم الطالب و المبلغ استحقاقهونوهت الجامعة إلى ضرورة احتفاظ الطلاب بإيصال السداد الخاص بالمصروفات او بصورة منه لتقديمه لشئون الطلاب اثناء المعاملات .