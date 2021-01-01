خالد الجندي عن ظاهرة كثرة الإنجاب: "بنربي فراخ تسمين".. فيديو



الشيخ خالد الجندى الشيخ خالد الجندى

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك مشكلة في المجتمع في مسألة الإنجاب، فنجد أحد الشباب في عمر الثلاثين وأنجب 4 أو 5 أولاد ، قائلا "المشكلة هنا ليست في العدد فقط وإنما في الوقت الذي يربي فيه هؤلاء الأبناء".



وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن هذا الشخص لن يجد وقتا لتربية أبنائه، مشددا على أنه ينبغي علينا أن نفكر في مسألة الإنجاب ونقلل مرات الإنجاب، ونترك الأبناء أغنياء بدلا من تركهم فقراء، معلقا على ظاهرة الإنجاب الكثيرة "بنربي فراخ تسمين" فتكون النتيجة ترك الأبناء ضائعين بعد موت أبيهم.



وتابع: سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أوصى بترك الورثة أغنياء، وهذا يدعو إلى تحديد النسل لحسن تربية الأبناء، وتعليمهم ما ينفعهم، وترك لهم ما يعينهم، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف: وإنك لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بهَا وجْهَ اللَّهِ إلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حتَّى ما تَجْعَلُ في فِيّ امْرَأَتِكَ.



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وأكد أن الناس لا يعملون بوصية النبى محمد صلى الله عليه وسلم، و"يقولك العيل ييجى برزقه، لافتا الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في إحدي كلماته "العفي محدش يقدر ياكل لقمته".وذكر أن قوة الأولاد تكون في تغذيتهم وتعليمهم وتربيتهم بشكل جيد وهذا يتأتي مع العدد القليل منهم، أما إنجاب الكثير فهذا يؤثر على تغذيتهم وحسن رعايتهم وضعف تعليمهم فبالتالي لن تكون هناك قوة فيهم.