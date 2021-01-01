بطرق مختلفة.. تعرف على كيفية عمل السحلب وأبرز فوائده



تعرف على كيفية عمل السحلب تعرف على كيفية عمل السحلب

يعد السحلب من المشروبات الساخنة التى يقبل الكثيرين على تناولها في فصل الشتاء، لذا نرصد في هذه السطور خطوات سهلة وبسيطة لعمل السحلب لمنحك التدفئة فى الشتاء .



السحلب بماء الورد للشيف نجلاء الشرشابى



مكونات السحلب :

ملعقة سحلب كبيرة

5 ملاعق سكر

3 أكواب حليب سائل

ملعقة ماء ورد

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تزيين السحلب :ملعقة قرفة مطحونة2 ملعقة جوز مطحون2 ملعقة جوز هندطريقة عمل السحلب :- على نار هادئة ضعي الحليب وضيفي السكر.- في وعاء اخر أذيبي ملعقة السحلب مع كوب حليب حتى يذوب تمامًا.- صبي خليط السحلب على خليط الحليب على النار بشكل تدريجي.- بمجرد أن تشعري بأن الخليط أصبح كثيفًا ضيفي ماء الورد.- ضيفي السحلب في أكواب التقديم وزيينه بالمكسرات وجوز الهند.طريقة تحضير السحلب الباردمقادير طريقة تحضير السحلب البارد2 كيس مسحوق سحلب جاهز (112 غرام)2 كوب حليب1/2 كوب سكركوب ماءطريقة تحضير السحلب البارد :1- نضع مسحوق السحلب في حلة ونضيف الحليب، ثم نتركها حتى تغلي، ثم نقوم بصب الحليب في أكواب زجاجية.2- ثم نبرده في الثلاجة لعدة ساعات.3- نضع فى حلة صغيرة السكر والماء ونقوم بغليها على نار هادئة حتى يصبح المزيج كثيفا، ثم نتركه ليبرد.4- ثم نخلط مزيج السحلب مع بعضهم البعض، ونقوم بتزينها بالمكسرات.أما عن فوائد تناول كوب من السحلب فهو يعمل على تقوية الدورة الدموية وتدفئة الجسم ومفيد فى حالات الإسهال وعلاج القرحةويعتبر صحيا ومغذيا جدا للأطفال عندما يخلط بالحليب لمساعدته على نمو صحي وسليم وحماية الأسنان والعظام.