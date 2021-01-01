للتدفئة فى الشتاء..طريقة تحضير البليلة على طريقة أمهر الشيفات



طريقة تحضير البليلة طريقة تحضير البليلة

بطرق سهلة وسريعه يمكنك عمل طبق بليلة سهل وصحى فهو من أبرز الأطباق التى تمنح التدفئة فى الشتاء وبمكونات متوفرة من مطبخك.



إليك طريقة عمل البليلة لأمهر الشيفات لمنحك التدفئة وتعزيز الدورة الدموية



طريقة سهلة لتحضير البليلة بالقرفة للشيف أميرة شنب

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البليلة بالقرفة :المقادير لعمل البليلة للشيف أميرة شنبقمح مسلوق نصف سلقةسكرلبنمكسرات مشكلةفانيلياقرفة عيدانطريقة التحضير:فى وعاء على النار يتم سلق البليلة ثم تسخين اللبن ثم إضافة السكر وعود قرفة والقليل من الفانيلاأضيفي البليلة الى اللبن واتركيها لتكمل النضج وقدميها ساخنةالبليلة بالعسل:طريقة عمل البليلة للشيف أماني رفعت*المقاديربليلة مسلوقةلبنكريمةجوز هند مبشورعسلقرفةمكسرات مشكلةزبيب*طريقة التحضير:* اخلطي البليلة مع اللبن الساخن وقلبيهم جيدا ثم أضيفي مكسرات مشكلة مجروشة وقلبيها* ضعيها في طبق التقديم وأضيفي العسل الابيض والكريمة* زينيها بجوز الهند والزبيب ورشة قرفة والمكسرات المشكلة وقدميها ساخنة.البليلة بالمكسراتنقدم لك طريقة تحضير البليلة للشيف أسامة السيد.المقادير:1 كوب بليلة (قمح)2 كوب ماء2/1 ملعقة صغيرة ملح2 كوب حليب4/3 كوب سكر2/1 ملعقة صغيرة فانليا2/1 كوب عين جمل (جوز) مجروش2/1 كوب زبيب2/1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونةالطريقة:-تغسل البليلة وتوضع في إناء ويضاف الماء والملح وترفع على نار متوسطة حتى تبدأ في الغليان وتخفض الحرارة إلى هادئة وتترك لمدة ساعة ويوضع إناء البليلة في وعاء به ماء ساخن ثم يضاف السكر والحليب ويقلَّب الخليط جيدا وتترك لتنضج في الحمام الساخن على نار هادئة لمدة ساعة.ويضاف عين الجمل قبل رفعها عن النار 10 دقائق وتوضع البليلة في أطباق التقديم وتزين بالزبيب والقرفة المطحونة ويمكن أن تقدم دافئة أو باردةأما عن أبرز فوائد البليلة فائدتها فى تحسين الهضم تحسين اداء الجهاز الهضمى والقولون وتدعم بناء العضلات والعظام وتقويتهما مما يجعل الانسان اكثر صحة.ينصح بعدم الاكثار من السكر والمكسرات لمن يعانون من زيادة الوزن والسمنة ويمكنهم استبدال هذه الاشياء بالفاكهة.