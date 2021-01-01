طريقة عمل الخنفروش البحريني.. وصفات لذيذة

يعد الخنفروش من أشهر المخبوزات والحلويات الخليجية ويشتهر بشكل خاص فى البحرين والعراق والإمارات ويرجع اصل هذه الأكلة للفرس، وبالرغم من اسمها الذي يبدو غريبا بعض الشيء إلا أن مذاقها رائع بالفعل.
وفي السنوات الأخيرة بدأ ينتشر الخنفروش البحريني فى العديد من الدول العربية الأخرى مما دفع الكثير من النساء للبحث عن طريقة عمل الخنفروش البحريني فى المنزل.
طريقة عمل الخنفروش البحريني
مكونات الخنفروش
نصف كوب دقيق بالخميرة
2 ملعقة كبيرة لبن بودرة
كوب دقيق ارز
نصف كوب سكر (حسب الرغبة)
2 ملعقة صغيرة حبهان مطحون
4 بيضات
ربع كوب ماء ورد منقوع فيه 2/1 ملعقة صغيرة زعفران
ماء حسب الحاجة سمسم
زيت للقلي
طريقة عمل الخنفروش البحريني
- في وعاء كبير ضعي كل المكونات الجافة واخلطيها جيدا ثم ضيفي 2 بيضة وماء الورد وقلبيهم باليد جيدا .
- اعجني الخليط باليد جيدا حتى تدخلي اكبر كمية من الهواء "اضافة المزيد من الماء حسب الاحتياج "
- غطى العجينة جيدا وتوضع فى مكان دافئ وتترك 15 دقيقة لترتاح .
- ضعي الزيت على النار في مقلاة واسعة وا عجني الخنفروش مرة اخرى باليد حتى يسخن الزيت.
- ضعي عجينة الخنفروش البحريني بهدوء فى الزيت حتى ياخذ الشكل الدائري ثم نضع السمسم على الوجه .
- عندما يتم تحمير الجزء السفلي نقلب الخنفروش على الجهة الاخرى ونتركه حتى يتحمر 10 يصفى من الزيت ويقدم ويمكن عدم وضع السمسم أو استبداله باى نوع من المكسرات.
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