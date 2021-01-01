السماق.. عشبة مهملة تحارب التليف الرئوي ومشاكل الجهاز الهضمي



السماق السماق

فوائد صحية غير متوقعه لتناول السماق لصحتك فهو يساعد على علاج عسر الهضم وعدم انتظام حركة الأمعاء إليك أبرز الفوائد الصحية الغير متوقعه لتناول السماق يقدمها موقع بولد سكاى الهندى



-يمنع مشاكل الجهاز الهضمي



(الهضم ، الأمعاءالسماق فعال في علاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال وآلام المعدة وانتفاخ البطن والارتجاع الحمضي والإمساك وعسر الهضم وعدم انتظام حركة الأمعاء. هذا يرجع إلى السماق كمضاد للالتهابات.

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-يعالج التليف الرئويالسماق علاج عشبي منذ القدم لعلاج التليف الرئوي. قد تساعد الخاصية المضادة للألياف الموجودة في التوابل في علاج اضطرابات الرئة هذه عن طريق منع تندب الرئتين بسبب عوامل مختلفة.- مفيد للكلىيمتلك السماق نشاطًا كبدًا. تحدثت دراسة عن استخدام هذه العشبة في الطب الشعبي لعلاج التلف الكلوي الناتج عن مرض السكري كما أن الطبيعة المدرة للبول للعشب تساعد في طرد السموم والبلورات المركزة من الكلى والتي قد تؤدي إلى حصوات الكلىيحمي الكبدالسماق غنى بمضادًا الأكسدة ويحمي من كل سمية الإجهاد التأكسدي.يمنع الحيض غير المنتظمالسماق مفيد للغاية في تقليل الإفرازات المهبلية وعدم انتظام الدورة الشهرية وتشنجات الدورة الشهرية. الحذر ، تجنب تناول السماق أثناء الحمل أو الإرضاع لأنها قد تسبب بعض مضاعفات الحمل أو الإجهاضيمنع الالتهابات الميكروبيةيحتوي السماق على خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا والفطريات توضح بوضوح قدرته على مكافحة الالتهابات الميكروبية. أظهرت دراسة أن المركبات الفينولية الموجودة في السماق تمنع نمو أربعة أنواع من البكتيريا مثل الإشريكية القولونية و S. aureus. هذا هو السبب في أنها تستخدم على نطاق واسع في الصناعات الغذائية للتغلب على العديد من المشاكل ذات الصلة.. يحسن عدد خلايا الدم البيضاءتشير دراسة إلى أن السماق له نشاط محتمل في زيادة الكريات البيض. قلة الكريات البيض هي حالة يكون فيها لدى الشخص عدد أقل من خلايا الدم البيضاء في الجسم. قد يساعد استهلاك السماق في زيادة عدد كريات الدم البيضاء وبالتالي توفير مناعة قوية.له تأثير كيميائييساعد السماق في منع نمو الخلايا السرطانية وتطورها. يقترح الخبراء أنه يمكن استخدام السماق كعلاج كيميائي طبيعي وإدراجه في خطة النظام الغذائي لمرضى السرطان. الفلافونويد في السماق مسؤولة بشكل أساسي عن كبح نمو الخلايا السرطانية.