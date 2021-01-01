أعراض تؤكد إصابتك بدوالي المريء والمعدة



دوالي المريء والمعدة دوالي المريء والمعدة

تعد مشكلة دوالي المريء والمعدة من المشكلات الخطيرة التى يمكن أن تهدد حياة الإنسان إذا لم يتم اكتشافها مبكرا، ومن ثم وجب على كل شخص معرفة المعلومات الأساسية عنها وأهم أعراض النزيف.



دوالي المريء والمعدة هي الأوعية الدموية المتوسعة بسبب ارتفاع ضغط الدم البابي، لا تسبب أي أعراض ما لم تتمزق وتنزف، وفي هذه الحالة قد يهدد الحياة.



يجب على الشخص الذي تظهر عليه أعراض نزيف الدوالي أن يطلب العلاج على الفور. يمكن للأطباء إيقاف النزيف والمساعدة في منع عودة الدوالي.

أعراض نزيف الدوالي

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نعرض لكم اهم الاعراض التي تؤكد الإصابة بدوالى المريء والمعدة وذلك وفقا لما أورده موقع " webmd" .• قيء من الدم• يكون البراز أسود أو قطراني أو دموي• ضغط دم منخفض• زيادة سرعة دقات القلب• الشعور بالدوار• الصدمة وهذا يحدث في الحالات الشديدة .يعتبر النزيف من الدوالي حالة طبية طارئة وهذا يعني أنه إذا لم يتم السيطرة على النزيف بسرعة ، فقد يصاب الشخص بالصدمة أو يموت.وللأسف حتى بعد توقف النزيف ، يمكن أن تكون هناك مضاعفات خطيرة ، مثل الالتهاب الرئوي ، وتعفن الدم ، والفشل الكبدي ، والفشل الكلوي ، والارتباك ، والغيبوبة .سبب نزيف الدواليالسبب الرئيسي لنزيف دوالي المرئ والمعدةارتفاع ضغط الدم البابي هو زيادة في الضغط داخل الوريد البابي (الوريد الذي ينقل الدم من الجهاز الهضمي إلى الكبد ، غالبًا ما يكون ذلك بسبب تندب الكبد أو التليف الكبدي .يسبب هذا الضغط المتزايد في الوريد البابي إلى دفع الدم بعيدًا عن الكبد إلى أوعية دموية أصغر ، والتي لا تستطيع التعامل مع الكمية المتزايدة من الدم، يؤدي هذا إلى ظهور أوردة كبيرة منتفخة (دوالي) داخل المريء والمعدة والمستقيم والمنطقة السرية ( حول السرة ).وما لا يعرفه كثيرون دوالي المريء والمعدة هشة وبالتالي يمكن أن تتمزق بسهولة ، مما يؤدي إلى فقد كمية كبيرة من الدم عند حدوث النزيف.