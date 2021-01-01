وكيل ساسي في مصر انتظارا لجلسة الحسم مع الزمالك

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ساسي

وصل مهند عون، وكيل فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، إلى مصر، استعدادا لجلسة حسم تجديد تعاقد الدولي التونسي مع الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن عون في انتظار تحديد موعد للجلسة بينه وبين مسؤولي الزمالك قبل نهاية الشهر الجاري، لحسم ملف تجديد عقد ساسي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مسؤولو الزمالك في أكثر من مناسبة عن تمسكهم ببقاء ساسي، وكذلك رغبة التونسي في الاستمرار بالقميص الأبيض.

ومنذ ذلك الحين، فاز ساسي مع الزمالك بلقب كأس مصر، ولقب الكونفدرالية الإفريقية، ولقب السوبر الإفريقي والمحلي.

المصدر: filgoal

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