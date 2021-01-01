الزمالك يتفق مع مصطفى محمد على البقاء.. وشرطان للاحتراف



مصطفى محمد لاعب الزمالك مصطفى محمد لاعب الزمالك

توصل مسؤولو الزمالك لاتفاق مع مهاجم الفريق الأبيض مصطفى محمد على البقاء وعدم الرحيل خلال الفترة المقبلة.



وحسبما علم FilGoal.com فإن مسؤولي الزمالك وعدوا مصطفى بتعديل تعاقده حال بقائه وأن احترافه مرهون بوصول عرض مناسب.



العرض المناسب تم وصفه بالمقبول ماديا من قبل النادي، وفنيا لإفادة اللاعب في مسيرته.

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