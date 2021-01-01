توصل مسؤولو الزمالك لاتفاق مع مهاجم الفريق الأبيض مصطفى محمد على البقاء وعدم الرحيل خلال الفترة المقبلة.
وحسبما علم FilGoal.com فإن مسؤولي الزمالك وعدوا مصطفى بتعديل تعاقده حال بقائه وأن احترافه مرهون بوصول عرض مناسب.
العرض المناسب تم وصفه بالمقبول ماديا من قبل النادي، وفنيا لإفادة اللاعب في مسيرته.
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التعليقات على الزمالك يتفق مع مصطفى محمد على البقاء.. وشرطان للاحتراف
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