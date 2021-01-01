أكدت الدكتورة نهى عاصم ، مستشار وزيرة الصحة للبحوث ، أن وزارة الصحة تحرص على أمان اللقاح ، في المقام الأول ، وخاصة الآثار الجانبية للقاح ، معقبة : " غير مقبول وجود أية آثار جانبية للقاح تضر الأشخاص السليمة " .
وأوضحت نهى عاصم ، خلال استضافتها في برنامج "هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن وزارة الصحة تتقبل الأثار الجانبية للأدوية الأخرى ، لأن لها مفعول مضمون ، ولكن اللقاح ليس مضمون فعاليته بنسبة 100% " .
وشددت على عدم سماح وزارة الصحة ، بتوفير أية لقاح ضار للمواطنين ، سوى بعد الاختبارات ، والاطمئنان التام على أمانه وفعاليته .
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التعليقات على مستشارة وزيرة الصحة: مش هنقبل بأي لقاح ضار بصحة المواطنين.. شاهد
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