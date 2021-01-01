مستشارة وزيرة الصحة: مش هنقبل بأي لقاح ضار بصحة المواطنين.. شاهد



اللقاح الصيني اللقاح الصيني

أكدت الدكتورة نهى عاصم ، مستشار وزيرة الصحة للبحوث ، أن وزارة الصحة تحرص على أمان اللقاح ، في المقام الأول ، وخاصة الآثار الجانبية للقاح ، معقبة : " غير مقبول وجود أية آثار جانبية للقاح تضر الأشخاص السليمة " .



وأوضحت نهى عاصم ، خلال استضافتها في برنامج "هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن وزارة الصحة تتقبل الأثار الجانبية للأدوية الأخرى ، لأن لها مفعول مضمون ، ولكن اللقاح ليس مضمون فعاليته بنسبة 100% " .



وشددت على عدم سماح وزارة الصحة ، بتوفير أية لقاح ضار للمواطنين ، سوى بعد الاختبارات ، والاطمئنان التام على أمانه وفعاليته .

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ولفتت "عاصم" إلى أن اختيار اللقاح الصيني ، تم على أساس علمي ، من خلال البحث الطبي ، وتاريخ هذه اللقاحات ، والتقنيات التي بنى على أساسها اللقاح ، والتي تتشابه مع لقاحات الفيروسات الأخرى .وأشارت إلى أن اللقاح الصيني يشبه أنواع التطعيمات الأخرى ، التي توزع في مصر ، مثل لقاح "شلل الأطفال " ، وغيرها من اللقاحات العادية.وتابعت : تطعيم "أكسفورد" من ضمن التطعيمات الأخرى ، التي تعطيها وزارة الصحة المصرية ، الأولوية ، مع اللقاح الصيني .