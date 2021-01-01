مستشارة وزيرة الصحة: مش هنقبل بأي لقاح ضار بصحة المواطنين.. شاهد

آخر الأخباراخبار مصر › مستشارة وزيرة الصحة: مش هنقبل بأي لقاح ضار بصحة المواطنين.. شاهد

صورة الخبر: اللقاح الصيني
اللقاح الصيني

أكدت الدكتورة نهى عاصم ، مستشار وزيرة الصحة للبحوث ، أن وزارة الصحة تحرص على أمان اللقاح ، في المقام الأول ، وخاصة الآثار الجانبية للقاح ، معقبة : " غير مقبول وجود أية آثار جانبية للقاح تضر الأشخاص السليمة " .

وأوضحت نهى عاصم ، خلال استضافتها في برنامج "هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن وزارة الصحة تتقبل الأثار الجانبية للأدوية الأخرى ، لأن لها مفعول مضمون ، ولكن اللقاح ليس مضمون فعاليته بنسبة 100% " .

وشددت على عدم سماح وزارة الصحة ، بتوفير أية لقاح ضار للمواطنين ، سوى بعد الاختبارات ، والاطمئنان التام على أمانه وفعاليته .

ولفتت "عاصم" إلى أن اختيار اللقاح الصيني ، تم على أساس علمي ، من خلال البحث الطبي ، وتاريخ هذه اللقاحات ، والتقنيات التي بنى على أساسها اللقاح ، والتي تتشابه مع لقاحات الفيروسات الأخرى .

وأشارت إلى أن اللقاح الصيني يشبه أنواع التطعيمات الأخرى ، التي توزع في مصر ، مثل لقاح "شلل الأطفال " ، وغيرها من اللقاحات العادية.

وتابعت : تطعيم "أكسفورد" من ضمن التطعيمات الأخرى ، التي تعطيها وزارة الصحة المصرية ، الأولوية ، مع اللقاح الصيني .

المصدر: إكسترا نيوز

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مستشارة وزيرة الصحة: مش هنقبل بأي لقاح ضار بصحة المواطنين.. شاهد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
75767

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager